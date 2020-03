Cristiano Ronaldo è pronto per volare in Portogallo per raggiungere in ospedale mamma Dolores, ricoverata d'urgenza nelle scorse ore a causa di un ictus. Il campione portoghese ha chiesto e ottenuto un permesso dalla Juventus e arriverà a Funchal alle ore 16. Al momento non ci sono indicazioni che fanno pensare ad una sua assenza nel match di Coppa Italia contro il Milan in programma domani sera.

Cristiano Ronaldo vola in Portogallo per stare vicino a mamma Dolores

Maria Dolores dos Santos Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo è ricoverata al momento in terapia intensiva. La donna ha accusato un serio problema vascolare-cerebrale, ed è stato prontamente trasportata in ospedale. Condizioni di salute top secret, con l'unica notizia trapelata che è quella relativa alla buona reazione della signora alle prime cure. Bisognerà aspettare 24-48 ore per dichiararla definitivamente fuori pericoloso e per valutare eventuali conseguenze. Cristiano Ronaldo non ha perso tempo per organizzarsi, e presto volerà alla volta di Madeira per raggiungere la mamma in ospedale. Il bomber della Juventus è atteso a Funchal intorno alle 16.

Cristiano Ronaldo dovrebbe giocare Juventus-Milan di Coppa Italia

Ronaldo dunque, non prenderà parte alla seduta d'allenamento in programma oggi pomeriggio agli ordini di Maurizio Sarri. Il portoghese oltre a manifestare tutto il suo sostegno alla madre, vuole rendersi conto dal vivo delle sue condizioni. Quando tornerà a Torino? Difficile dirlo al momento, anche se a quanto pare il calciatore (a meno di un peggioramento delle condizioni di salute della signora Dolores), dovrebbe essere regolarmente in campo nella sfida casalinga contro il Milan valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, in programma domani sera all'Allianz Stadium. Una sfida che arriva in un momento delicato per i bianconeri reduci dal tonfo in Champions con il Lione