Maria Dolores dos Santos Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di un serio problema vascolare-cerebrale. La madre di CR7 è ricoverata in terapia intensiva a causa di un ictus. Le condizioni di salute della donna, 65 anni, sono state giudicate riservate dai medici. Cristiano Ronaldo è legatissimo alla madre e molto probabilmente la raggiungerà al più presto in Portogallo.

La madre di Cristiano Ronaldo in ospedale per un ictus

La madre di Cristiano Ronaldo, come svelato dalla radio 88.8 JM/FM e poi riportato dal giornale di Madeira, avrebbe avuto un ictus. La donna è stata portata prontamente in ospedale e sembra abbia reagito molto bene alle prime cure. Ma ovviamente ci vogliono 24-48 ore per dichiararla fuori pericolo. All'arrivo in ospedale Dolores Aveiro è stata sottoposta a una visita medica che avrebbe confermato l'ictus. Tutto si è svolto in modo rapido, perché in questi casi, la velocità è la prima cosa, per evitare conseguenze ulteriormente serie come la paralisi o la difficoltà nel parlare. Le prime notizie che arrivano dal nosocomio, anche se non ufficiali, parlano di ictus ischemico.

Dolores Aveiro lotta contro un tumore

Cristiano Ronaldo è legatissimo alla madre, che trascorre gran parte dell'anno con il figlio, ora a Torino, prima a Madrid. Un legame unico che è sempre stato molto forte. Perché il papà di CR7, che morì quando il giocatore aveva solo 19 anni, aveva seri problemi e la signora Dolores ha cresciuto quasi da sola il figlio. Un anno fa, in un'intervista rilasciata alla televisione portoghese, Dolores Aveiro disse di lottare contro un tumore al seno, e purtroppo per lei non era la prima volta: "Sono stata operata a Madrid e ho effettuato un ciclo di cure specialistiche, adesso lotto per guarire dalla malattia".

Chi è Dolores Aveiro la madre di Cristiano Ronaldo

Maria Dolores Aveiro è la mamma di Cristiano Ronaldo. Una donna di polso, amatissima anche dai suoi nipoti. Ha avuto una vita complicata Dolores Aveiro che è cresciuta in orfanotrofio e ha perso il marito più di quindici anni fa – il papà di Ronaldo aveva grossi problemi con l'alcol e la signora Dolores ha tirato su tutti e quattro i figli. Nella sua autobiografia raccontò di aver anche pensato di abortire quando scoprì della gravidanza del quarto figlio, Cristiano, ma poi ovviamente ha cambiato idea. Madre presente, pare sia stata determinante nella rottura tra Ronaldo e Irina Shayk.