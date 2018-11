Cristiano Ronaldo, fuori dalla corsa per il Pallone d'Oro 2018, riuscirà a rifarsi con la conquista del premio di "Best Player 2018"? Per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato in occasione dei Globe Soccer Awards in programma il prossimo 3 gennaio, il bomber della Juventus dovrà sfidare due francesi, ovvero Kylian Mbappé e Antoine Griezmann. La speranza di CR7 è quella di centrare il terzo titolo consecutivo, dopo quelli vinti nel 2016 e nel 2017.

in foto: Foto https://twitter.com/Globe_Soccer

Cos'è il Best Player, premio dei Globe Soccer Award

Il Best Player 2018 è un premio assegnato in occasione dei Globe Soccer Award. Insieme al Pallone d'Oro e al The Best, trofei rispettivamente di France Football e della Fifa, il Best Player è considerato il maggiore riconoscimento assegnato ad un calciatore. Anche in questa stagione la premiazione avverrà in concomitanza con la Dubai International Sports Conference, organizzata dal Dubai Sports Council, il 3 gennaio presso il Madinat Jumeirah Hotel di Dubai

Cristiano Ronaldo sfida Mbappé e Griezmann per il Best Player 2018

Nella categoria riservata al "miglior calciatore 2018" dunque i finalisti sono Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann. Per CR7, escluso dalla corsa finale al Pallone d'Oro, potrebbe trattarsi in caso di vittoria del terzo Best Player consecutivo dopo quelli vinti nelle ultime due stagioni. Attenzione però alla concorrenza dei due francesi, reduci da un ‘ottima stagione rispettivamente con Psg e Atletico Madrid, ma soprattutto con il trionfo ai Mondiali con la Francia.

Allegri in lizza per il premio Best Coach

Nella cornice degli Emirati Arabi nei primi giorni del 2019 saranno assegnati anche altri premi. Tra questi spicca soprattutto quello del "Best coach" che sarà riservato al migliore allenatore del 2018. Tra i finalisti c'è l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri che sfiderà nell'occasione, il ct della Francia Didier Deschamps, l'ormai ex Real Madrid, Zinedine Zidane, il manager del Liverpool Jurgen Klopp, e l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone. Tra gli altri trofei, in palio anche quello come miglior agente che vedrà sfidarsi il procuratore di Ronaldo Jorge Mendes, Jonathan Barnett e Stefano Castagna. Corsa a tre per il premio di migliore squadra tra Atletico Madrid, Liverpool e Real.