Dopo 10 anni si conclude l'idillio d'amore tra il premio più ambito da parte di ogni giocatore e i due fenomeni che hanno mopolizzato la scena dei primi anni del Terzo millennio del pallone. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo guarderanno il Pallone d'Oro da lontano, senza entrare nel lotto dei tre finalisti che se lo contenderanno. A rivelarlo L'Equipe, il giornale francese che coordina da sempre il gran giurì del premio.

Il prossimo 3 dicembre dunque, la consegna del trofeo, che dopo 10 anni non sarà né di Messi né di Ronaldo, vedrà altri protagonisti che hanno soprattutto caratterizzato quest'estate durante il Mondiale in Russia. Si tratta ovviamente di un paio di campioni del mondo e del miglior giocatore della kermesse iridata: Mbappé, Varane e Modric.

Nulla di ufficiale, ovviamente, mancano ancora 2 settimane all'evento ma l'indiscrezione arriva forte dalla Francia: L'Equipe ha diffuso sui profili social il video promozionale della manifestazione e l'attenzione cade inevitabilmente su questi tre giocatori che sono tra i protagonisti annunciati.

Il video ‘rivelatore'

Il giocatore della Francia e del Psg, Mbappé compare per primo, poi ecco che spunta Varane, infine il croato del Real Madrid, Modric. Solo in seguito compaiono gli altri candidati al trofeo con il video che comincia in realtà con le immagini di Ronaldo, che ha vinto l'edizione 2017 del Pallone d'oro. Poi però compare subito Mbappé e in seguito gli altri due e in chiusura di clip, ricompaiono Mbappé, Varane e Modric, esattamente nello stesso ordine.

Anche Friezmann ‘silurato'

Potrebbe essere dunque una edizione ‘epocale' del Pallone d'Oro senza i due cannibali delle ultime dieci edizioni. Un duopolio che ha visto Messi e Cr7 monopolizzare la scena a volte non senza polemiche annesse. Ma oggi potrebbe essere diverso, l'Equipe ha dato indizi importanti. Come l'esclusione quasi certa di un altro giocatore candidato, Griezmann, che compare fugacemente e tra l'altro con la maglia dell'Atletico Madrid anziché con quella della Nazionale francese come gli altri due.