"Para Elena un abraccio". E' la dedica che Cristiano Ronaldo ha fatto ad Elena Di Martino, la tifosa della Juventus che era stata colpita al volto da una pallonata. Un tiro finito fuori dallo specchio della porta e carambolato addosso alla donna che ha avuto la sfortuna di trovarsi sulla traiettoria… Un incidente capitato all'Allianz Stadium durante la fase di riscaldamento prima della sfida di campionato con il Chievo Verona. La giovane, che aveva raccontato la propria disavventura su Facebook (con tanto di foto nella quale mostrava un vistoso cerotto applicato al naso dallo staff medico), ha ricevuto le scuse da parte del campione dispiaciuto per l'episodio, una maglia numero 7 con tanto di firma e il beneficio di un selfie scattato accanto al proprio idolo.

Un lieto fine all'insegna del ‘vissero felici e contenti' come la stessa Elena, vicepresidente dello Juventus Club Mondovì, ha mostrato a tutti in un altro post pubblicato sui social network: "Il mio regalo per la pallonata, un campione dentro e fuori dal campo.. CR7". Nell'immagine è sorridente accanto alla stella portoghese e mostra con orgoglio la casacca speciale, dono prezioso a corredo della disavventura.

La pallonata di CR7, l'incidente prima della gara col Chievo

"Prendere una pallonata in pieno volto da CR7 durante il riscaldamento non è da tutti… Fino alla fine. E grazie agli amici della curva per il supporto", aveva detto allora dopo essere stata subito medicata dal personale sanitario presente sul rettangolo verde dell'impianto bianconero. Un commento fatto con ironia su quanto accaduto confidando in un invito a cena dell'ex madrileno per farsi perdonare. Non è andata proprio così ma può dirsi molto contenta anche se ha dovuto cambiare gli occhiali e il naso ancora un po' le duole… Non dimenticherà mai questa giornata speciale vissuta fino alla fine.