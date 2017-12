Dopo il Pallone d'Oro, ricevuto a Parigi pochi giorni fa, Cristiano Ronaldo mette in bacheca l'ennesimo riconoscimento della sua straordinaria carriera. Volato a Dubai per il "Globe Soccer Awards" e per ritirare il premio come miglior giocatore del 2017, l'attaccante portoghese ha raccontato un particolare aneddoto legato al suo passato. Durante il collegamento video, il fenomeno di Madeira ha stupito i tifosi con una rivelazione clamorosa rilasciata ad Alessandro Del Piero.

"Bisogna essere onesti, perché lo sanno tutti. Quando avevo 17 anni, e ho cominciato a giocare per lo Sporting Lisbona, molti club erano interessati a me – ha spiegato CR7 – Ma l’uomo chiave è sempre stato lui, Mendes. Mi ha sempre dato la giusta direzione. Certo, mi ricordo c'era anche della Juventus, ed ero felice, perché è un club straordinario. Però si parlava anche del Real Madrid, del Manchester e di molti altri club".

I successi dentro e fuori dal campo.

"Il club che mi offriva condizioni migliori era il Manchester United, era il mio sogno perché da quando ero bambino desideravo giocare in Premier League – ha concluso il giocatore del Real Madrid – Mi piaceva molto di più rispetto alla Serie A. Lo United mi ha dato questa opportunità grazie soprattutto a Ferguson anche se ovviamente anche Mendes mi ha aiutato ad arrivare lì".

A pochi giorni dall'inizio dell'anno nuovo, il portoghese chiude al meglio il 2017 con quest'ultimo trofeo. Dopo i successi di squadra (su tutti la Champions League a Cardiff), quelli personali (quello ritirato a Parigi è il suo quinto Pallone d'Oro) e le soddisfazioni fuori dal campo con la nascita di Eva, Mateo e Alana Martina, Cristiano Ronaldo guarda al prossimo anno con ottimismo e voglia di sorprendere. Al suo fianco ci sarà ancora Georgina Rodriguez: fidanzata e (forse) sua prossima sposa.