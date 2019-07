La sua prima stagione alla Juventus, è stata la migliore della carriera. Questo il verdetto di Cristiano Ronaldo che ha stupito tutti in occasione della cerimonia di consegna dell'ennesimo trofeo individuale in Spagna. CR7 a Madrid ha ricevuto il premio "Marca Leyenda" assegnatogli dal quotidiano sportivo spagnolo. Un'occasione per incontrare nuovamente quello che è stato per tante stagioni il suo presidente, ovvero Florentino Perez con il quale c'è stato un lungo abbraccio.

Cristiano Ronaldo è volato con la famiglia in Spagna per ricevere l'ennesimo riconoscimento della sua eccezionale carriera. In quella Madrid che per anni è stata la sua città, CR7 ha ritirato il premio "Marca Leyenda" assegnatogli dal quotidiano sportivo spagnolo. Una giornata particolare per il bomber che ha parlato dell'ultima stagione, la prima del post Real con la maglia della Juventus. L'attaccante ha dichiarato: "Non è stato facile lasciare il Real Madrid dopo tanti anni e arrivare in un campionato diverso, con nuovi compagni, a 33 anni. Per questo penso di aver vissuto la mia miglior stagione: con la Juventus ho vinto lo scudetto e la Supercoppa italiana, con il Portogallo ho conquistato la Nations League, tre trofei in un solo anno". E chissà che quello che lo stesso Ronaldo sui social ha definito come "triplete" non possa spianargli la strada verso il Pallone d'Oro numero 6 della carriera, quello che gli permetterebbe di superare Leo Messi.

Ronaldo e la promessa di tornare a Madrid

E in occasione della premiazione CR7 ha ritrovato il suo ex presidente Florentino Perez. Abbraccio caloroso tra i due, e scambio di battute e sorrisi. Il grande ex non ha dimenticato il suo passato madrileno e non vede l'ora di tornarvi: "E' un trofeo super importante che entrerà nella mia bacheca con grande orgoglio. Questa città mi ha dato molto anche a livello personale, ho giocato qui nove anni e ho mantenuto un rapporto speciale, spero di tornare presto".