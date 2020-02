Cristiano Ronaldo è uno che non molla mai e anche a Lione è stato uno dei pochi a metterci tutto dall'inizio alla fine del match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il fuoriclasse della Juventus è parso uno dei pochi, se non l'unico, sul pezzo fin dal primo minuto visto che i bianconeri hanno approcciato male al match regalando spazi e idee all'OL di Rudi Garcia. Nella ripresa la musica è cambiata ma è mancato il guizzo finale e così i bianconeri dovranno lavorare per ribaltare il risultato di 1-0 tra le mura amiche.

Nonostante sia stato uno dei più propositivi, CR7 non ha mai impensierito sul serio il portiere francese Anthony Lopes e ieri sera ha visto aggiornarsi la sua brutta statistica sui calci di punizione da quando è arrivato in Italia: l'ex Real Madrid non ha mai trovato il gol e ieri sera ha battuto un calcio da fermo dai 20 metri che si è infranto, per l'ennesima volta, sulla barriera. Nella ripresa avrebbe avuto la possibilità di riprovarci ma ha lasciato la battuta a Pjanic, che non ha avuto miglior esito.

I numeri su punizione di CR7: 0 gol su 38 tentativi

Il calcio di punizione battuto subito prima dell'intervallo di Olympique Lione-Juventus è il 38° senza trovare la via del gol da quando veste la maglia della Juventus. Le statistiche dicono che si queste conclusioni 11 sono state parate, 1 è finita sulla traversa, 2 fuori e 24 sulla barriera. L’asso portoghese non ha ancora mai segnato su calcio piazzato con la maglia bianconera e secondo quanto riportato da Opta, quella di ieri è stata la venticinquesima punizione sbagliata dall’ex Real Madrid in Champions League.