La Juventus perde 1-0 a Lione nell'andata degli ottavi di finale della Champions League ed è chiamata ad una rimonta nella sfida di ritorno in programma il prossimo 17 marzo a Torino. Brutta prestazione per i bianconeri, sorpresi nel primo tempo dall'intensità degli avversari e incapaci di addrizzare la gara nel corso del secondo tempo.

La peggior Juve della stagione

Il primo tempo di Lione-Juventus coincide con i peggiori 45 minuti della gestione Sarri. I bianconeri vengono sovrastati dal Lione in lungo e in largo, perdono duelli in ogni zona del campo e soffrono il ritmo vistosamente più elevato dei francesi. Fatta eccezione per qualche guizzo di Cristiano Ronaldo, la Juve è anonima, in particolar modo nella prestazione dei centrocampisti: Rabiot e Pjanic, soprattutto, non riescono a produrre gioco, né a fare filtro davanti alla difesa, costretta a dover affrontare le veementi folate offensive del Lione. I francesi crescono con il passare dei minuti, acquistano fiducia, sfiorano il vantaggio con la traversa colpita da Ekambi e lo trovano – meritatamente – pochi minuti più tardi con il gol di Tousart dopo una bella azione personale di Aouar.

Zero tiri nello specchio della porta

La probabile sfuriata di Sarri negli spogliatoi tra primo e secondo tempo sortisce effetti solo in parte sulla prestazione della Juventus. I bianconeri riescono a controllare meglio l'esuberanza del Lione, calato anche sul piano atletico rispetto ai primi 45 minuti, ma faticano tremendamente a costruire situazioni interessanti in zona gol. La Juventus cercherà con insistenza la porta difesa da Lopes, specialmente nei minuti finali della partita, ma senza precisione: ben 10 le conclusioni nel secondo tempo, zero quelle nello specchio della porta nei 95 minuti di gioco. I momenti di maggior concitazione coincidono con le proteste di Cristiano Ronaldo e Dybala per un paio di contatti dubbi in area di rigore. Troppo poco per una Juve che ambisce a diventare la regina d'Europa.