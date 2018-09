Cristiano Ronaldo è disteso al sole a godere di meritato riposo, clima mite, brezza che arriva dal mare, onde che coccolano e rollio che concilia il sonno. Beccheggio lento in acqua e se hai affianco Georgina allora il naufragar tra i flutti è più dolce davvero e mette da parte ogni cosa: il gol che non arriva, l'ansia da prestazione (perché tutti credono che CR7 debba sfondare per sforza i pali delle porte a ogni match), la forma che non può essere ancora al top e la Champions che sarà l'ennesimo banco di prova della carriera.

Niente foto dalla palestra questa volta. Niente muscoli tesi né pesi e pose plastiche: l'ex Real è sdraiato su un telo di colore arancione e con la testa appoggiata su un paio di cuscini. Ha l'occhio ancora un po' tumefatto per la botta presa a Parma e lo camuffa con un paio di lenti a goccia che sanno tanto di ‘uomo che non deve chiedere mai'. E cosa dovrebbe chiedere di più? Tra le sue braccia c'è la compagna e madre dei suoi figli, Georgina. Lei è a pancia sotto, il costume nero lascia intravedere la generosità delle sue forme, ha la guancia sinistra adagiata sulla spalla del campione che accarezza col respiro lento, rilassato. Un quadretto tenerissimo, da fare invidia perché – diciamocelo pure – chi non vorrebbe mettere piede su uno yacht e chiedere al capitano di scomparire lontano, all'orizzonte, laddove il cielo e il mare si confondono nel colorato abbraccio della sera. Al diavolo tutto, per qualche ora può farlo anche CR7.

La dedica di Georgina a Cristiano Ronaldo

A postare la foto sul suo profilo Instagram ci ha pensato Georgina Rodriguez, uno scatto corredato da un bel messaggio dedicato a Ronaldo. "Qué bien sienta un abrazo caliente cuando tienes frío. #TeAmo", scrive Georgina, che tradotto significa "Che bello sentire un caldo abbraccio quando hai freddo. Ti Amo". CR7 non ha ansia da prestazione né stress da gol che tarda ad arrivare. Al diavolo tutto, per ora.