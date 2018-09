Cristiano Ronaldo a zero gol dopo tre gare di campionato. Un evento, ma non unico nella sua specie perché in passato il campione portoghese è già rimasto a secco dopo 270 minuti, per ben sette volte. Dunque, nessun problema, anche se tutti si aspettavano un avvio ben diverso e più incisivo da parte del Pallone d'Oro in carica. La Juventus non ha sofferto questa astinenza da gol, in tre gare ha conquistato altrettante vittorie e oggi si trova già capolista solitaria in classifica.

Se si studiano le prestazioni di Cristiano Ronaldo in bianconero il sorriso non deve mancare. Al di là dell'appuntamento con il gol, il portoghese ha tirato in porta per il 40% del totale della squadra, con una continuità importante. Prestazioni positive, in una struttura già consolidata dove sono andati a segno già diversi giocatori, a conferma della bontà del gruppo a disposizione.

Partenza soft prevista. In casa bianconera non c'è alcun allarme: una partenza soft era prevedibile per un giocatore comunque 33enne e che si sta adeguando a nuovi ritmi e situazioni. Un periodo di assestamento dovuto, anche per un fenomeno assoluto che sfrutterà adesso la pausa per le Nazionali per integrare ancor più la sua preparazione accelerando i tempi.

Pausa con sedute personalizzate. E' prevista, infatti, in questi giorni di riposo dalle partite, una serie di sedute particolari, personalizzate con test fisici specifici. Il tutto per integrare ciò che già prevede il programma di allenamento della squadra. Dopotutto Cristiano Ronaldo ha già abituato tutti ad una rigorosa linea di preparazione. Sia al Manchester che al Real si è sempre anche allenato da solo, oltre alle sedute programmate.

Al cento per cento per la Champions. Per questo, l'appuntamento con il gol può attendere senza fretta: il miglior Ronaldo non è ancora a disposizione della Juventus e del campionato italiano. Potrebbe presentarsi a pieno regime proprio dopo la pausa e in vista della Champions League, il suo principale obiettivo personale. Solo allora si potranno trarre le prime conclusioni e capire se effettivamente anche Cr7 sia in fase discendente o ancora la macchina da gol che tutti attendono.