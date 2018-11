Le cose vanno alla grande per Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d'Oro sta infatti vivendo un momento positivo in campo e fuori, dove la sua vita personale e i suoi affari "extra calcio" vanno a gonfie vele. Tra gli investimenti che stanno dando maggior soddisfazione all'attaccante della Juventus, c'è certamente il progetto relativo alla catena alberghiera che porta il suo nome. Dopo aver inaugurato nel 2016 i primi hotel a Lisbona e Funchal, CR7 aprirà infatti il suo terzo hotel a Marrakech nei primi mesi del prossimo anno.

In attesa di festeggiare le aperture delle altre strutture di Madrid, New York e Parigi, Cristiano Ronaldo si concentrerà dunque su quello nella città marocchina: albergo extra lusso, per il quale il giocatore ha scelto una società milanese per curarne il look interno. L'Eclettico Design, specializzata in luxury e hospitality e brand del Gruppo Lombardini22, si occuperà infatti dell’intero concept di interior design dell'hotel, che verrà presentato ai clienti con uno slogan particolarmente invitante: Eat well, Sleep well, Train well.

Un albergo da sogno

Cone riferito dal "Corriere della Sera", il nuovo Pestana CR7 Lifestyle Hotel di Marrakech avrà 168 camere, due ristoranti, un business centre, un fitness centre con spa e un articolato roof-garden con area piscina e sky bar. Il tutto sviluppato in un'area di cinque ettari di superficie e che si proporrà al pubblico come il punto di riferimento per il design, la moda, il leisure e la cultura dell'importante città imperiale del Marocco.

"Il Pestana CR7 Lifestyle Hotel di Marrakech si propone come nuovo paradigma del lifestyle hotel – ha spiegato Igor Rebosio, design director di Eclettico – Un format che coniuga lo stile del grande campione portoghese con un respiro sofisticato, dove il lusso si declina in generale benessere fisico e mentale all'interno di un'atmosfera informale e rilassante".