Non inizia nel migliore dei modi la 4a avventura al Genoa della carriera per Mimmo Criscito. Il difensore che pochi mesi fa ha chiuso la sua esperienza allo Zenit San Pietroburgo tornando in Serie A per vestire ancora una volta la maglia rossoblu, ha rimediato un infortunio domestico, tutt'altro che leggero. Frattura scomposta del quinto dito del piede sinistro per il classe 1986 che sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Una vera e propria tegola per il ragazzo, che sarà costretto a saltare tutta la preparazione estiva, ma dovrebbe tornare a disposizione per l'inizio del campionato.

Genoa, infortunio domestico per Criscito

Il grande entusiasmo per il ritorno al Genoa e in Italia ha lasciato il posto allo sconforto per Mimmo Criscito che ha dovuto fare i conti con un incidente domestico. Non ci sono dettagli sullo stesso per un calciatore che si trovava in vacanza con la famiglia, quando ha rimediato la botta al mignolo del piede sinistro. Una tegola per lui, a dieci giorni dall'inizio della nuova stagione con il Genoa, con la classica preparazione estiva.

Infortunio Criscito, le condizioni

A fare il punto della situazione sulle condizioni di Criscito dopo l'infortunio ci ha pensato lo stesso Genoa. Questa la nota ufficiale del club del capoluogo ligure: "Il Genoa Cfc comunica che il calciatore Domenico Criscito, a seguito di incidente domestico, ha riportato la frattura scomposta del quinto dito del piede sinistro. Il calciatore sarà sottoposto domani a intervento di riduzione e osteosintesi presso la clinica ortopedica dell’Ospedale San Martino di Genova. L’operazione chirurgica verrà eseguita dai professori Felli e Santolini

Criscito, tempi di recupero dall'infortunio e ritorno in campo previsto

Nelle prossime ore dunque Criscito si sottoporrà ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura al dito del piede. Poi inizierà il periodo di recupero che dovrebbe impedirgli di tornare in campo per la preparazione estiva con il Genoa. Possibile lavoro personalizzato per l'ex Zenit che a detta del club riuscirà a tornare disponibile per il fischio d'inizio della prossima Serie A: "Criscito dovrebbe tornare a disposizione prima dell’inizio del prossimo campionato".