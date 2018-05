Il futuro di Mimmo Criscito non è certo un mistero. Dopo 7 anni in terra russa, il duttile difensore tornerà a parametro zero al Genoa. L'aspetto sorprendente però della sua nuova avventura in rossoblu (la 4a della sua carriera), riguarda il contratto che avrà una durata notevole, addirittura 8 anni. Il calciatore che a dicembre spegnerà 32 candeline sulla torta dunque si legherà praticamente a vita alla società di Preziosi, con il suo vincolo però che "nasconde" anche una nuova vita professionale.

Mimmo Criscito torna al Genoa

Mimmo Criscito dunque ha deciso di tornare a casa. In quel Genoa che gli ha permesso di esordire a soli 16 anni nel calcio che conta, e in cui ha militato tra Giovanili e prima squadra in più di 7 stagioni complessive. Scaduto il suo contratto con lo Zenit, il difensore ha dunque potuto liberarsi a zero optando per il ritorno in Italia, già confermato da diverse settimane. Un rinforzo di esperienza per Ballardini che potrà dunque contare su un calciatore capace di giocare sia come centrale che come esterno.

La durata e le cifre del contratto di Criscito con il Genoa

La particolarità del ritorno in Serie A di Criscito è sicuramente legata al contratto che lo legherà al Genoa e in particolare alla durata. Criscito e il Genoa infatti, come svelato da Sportmediaset, si legheranno per i prossimi 8 anni. Un periodo lunghissimo considerando che tra pochi mesi il ragazzo compirà 32 anni. Tutte da decifrare invece le cifre dello stesso che dovranno aggirarsi su 1.2 milioni di euro secondo le prime indiscrezioni.

Perché il Genoa ha offerto a Criscito un contratto di 8 anni

Come mai dunque il Genoa ha deciso di blindare Criscito con un contratto così lungo? Il vincolo del calciatore ex Zenit è molto particolare, in quanto prevede 5 anni da calciatore, e i successivi 3 da dirigente della squadra del capoluogo ligure. Ovviamente anche l'ingaggio conclusa la sua esperienza da calciatore sarà ritoccato e quasi certamente abbassato. Un segnale forte da parte della società rossoblu che vuole confermare tutta la sua fiducia in Criscito con la possibilità di garantirgli già un futuro dietro la scrivania.