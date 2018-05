Quando la vestì per la prima volta aveva solo 16 anni e non era conosciuto da nessuno. Oggi, a 31 anni, ritorna a vestire i colori rossoblù dopo una carriera importante, vissuta in gran parte anche all'estero alla corte dello Zenit. Domenico Criscito però, adesso ritorna a casa, come lui stesso ha annunciato via social.

Un rientro alla base che era stato annunciato da mesi e che adesso si concretizza con l'ufficializzazione del passaggio dallo Zenit al Genoa, il club che lo ha fatto crescere, maturare e diventare un giocatore da Serie A e Nazionale. Si metterà a disposizione della società a partire dalla prossima preparazione provando a dare più esperienza alla squadra di Ballardini.

7 giugno 2003: esordivo con questa maglia a 16 anni… una maglia che è sempre rimasta nel mio cuore, un club che mi ha dato la possibilità di diventare quello che ho sempre sognato… un calciatore! 7 anni fa avevo promesso che ci saremmo rivisti ed è arrivato questo giorno… dopo la lunghissima e bellissima esperienza con lo zenit che ringrazierò per tutta la vita per tutto quello che mi ha dato. Sono felice di tornare a casa

Il ritorno. Domenico Criscito è stato un punto di riferimento del Genoa dal 2003 al 2011 quando ha vestito la maglia del Genoa, la società d'appartenenza con cui è andato anche in prestito alla Juventus. Poi, il passaggio definitivo all'estero, allo Zenit per cinque stagioni.

Esperienza per Ballardini. Adesso Domenico Criscito è pronto a tornare in Serie A, sempre con la maglia rossoblù, per poter provare a fornire alla squadra di Ballardini l'esperienza necessaria per affrontare una stagione molto più tranquilla di quella che sta concludendosi.

5 anni di contratto. Con la società di Preziosi firmerà un contratto quinquennale, dopo aver rifiutato le offerte di Inter, Fenerbahce e Galatasaray che lo avevano cercato senza successo.