Cosa fare da "grandi" dopo aver giocato ad alti livelli per molti anni. Il dubbio amletico di molti ex calciatori, viene spesso spazzato via da un'idea molte volte presa dalla stragrande maggioranza di coloro che hanno scritto pagine importanti del nostro calcio: prendere il patentino per allenare. Dopo Francesco Totti, che ha però frequentato il corso per poche settimane prima di sospenderlo, anche Andrea Pirlo e diversi ex protagonisti della Serie A hanno infatti deciso di frequentare le aule di Coverciano.

Tra gli "alunni" del corso che inizierà lunedì prossimo, oltre all'ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus, figurano infatti anche altri campioni come Alberto Gilardino, Gabriel Omar Batistuta, Thiago Motta, Paolo Cannavaro, Matuzalem, Daniele Bonera, Jose Antonio Chamot e Paolo Montero.

La nota ufficiale della Figc

A rendere noti i nomi dei futuri allenatori che studieranno presso il centro tecnico federale, ci ha pensato la stessa Figc con un nota ufficiale: "Gli allievi ammessi a seguire le lezioni sono dieci, tutti grandi conoscenze del calcio italiano. Il corso avrà un programma didattico di 210 ore di lezione e terminerà il 19 luglio; combinerà i due titoli ‘UEFA B' e ‘UEFA A' e quindi, in caso di esito positivo degli esami finali, abiliterà a poter guidare tutte le formazioni giovanili – comprese le Primavera – e le prime squadre fino alla Serie C inclusa. Con la qualifica UEFA A, è inoltre possibile essere tesserati come allenatori in seconda nei due massimi campionati, ovvero sia in Serie B che in Serie A".

Il sogno di Andrea Pirlo e compagni è dunque quello di provare a percorrere la stessa strada intrapresa, con fortune alterne, da molte altre leggende di questo sport. Nello scorso anno furono nove gli allievi ammessi a seguire le lezioni, tra cui altri tre campioni del mondo del 2006: Marco Amelia, Mauro German Camoranesi e Luca Toni.