Cosa farà Gigi Buffon a fine stagione? Accantonata con grande rammarico e altrettanta rabbia (lo sfogo contro l'arbitro in diretta tv è un'ombra sulla carriera) l'eliminazione dalla Champions avvenuta nella notte di Madrid, il portiere della Juventus porterà a termine l'ultima missione poi appenderà i guanti al chiodo e cambierà percorso, oltre che prospettiva: dal campo alla scrivania ma resterà nel mondo del calcio. Lotta scudetto con il Napoli e Coppa Italia con il Milan rappresentano l'ultimo atto da calciatore: avrebbe voluto chiudere in bellezza volando in Russia da capitano della Nazionale, la sorte ha scelto per lui un finale differente e poco felice.

La decisione è presa, nonostante le lusinghe che arrivano dall'estero: dall'Argentina il Boca Juniors ha mandato messaggi chiari all'estremo difensore bianconero perché cambi idea e accetti il trasferimento in Sudamerica. Una pazza idea frutto della proposta che l'apache Tevez avrebbe fatto al presidente, Angelici, perché aprisse un canale con Torino e provasse a convincere Buffon. "Ha chiamato per chiedergli la sua disponibilità ma, di comune accordo, abbiamo deciso di riparlarne a fine maggio", ha ammesso nei giorni scorsi il tecnico, Angelici.

Cosa farà Buffon: dirà di sì, accarezzando il sogno di alzare la Champions sudamericana (la Copa Libertadores) dopo aver fallito in Europa oppure calerà il sipario sull'esperienza da calciatore? Ambienti vicini al giocatore – come racconta Tuttosport – ribadiscono che, pur essendo lusingato dalla proposta ricevuta, il portiere non si muoverà dall'Italia anche per questioni familiari che diverrebbero difficili da gestire in casi di trasferimento a tanti chilometri di distanza. Niente Boca Juniors, quindi, molto più probabile che entri nei quadri dirigenziali della Juventus, sempre che in Federcalcio o alla Fifa non riescano a essere più persuasivi. Intanto, c'è una stagione da portare a termine. E sarà un lungo addio.