Aurelio De Laurentiis può essere soddisfatto. La Lega di Serie A ha intenzione di accettare la proposta del Napoli relativa alla possibilità di giocare in contemporanea con la Juve le ultime due delicate giornate di campionato dopo che il vantaggio tra le due squadre si è ridotto ad un punticino, alla luce della bella vittoria degli azzurri allo Stadium. A quanto pare la contemporaneità sarà garantita anche alle altre sfide con coinvolgeranno squadre impegnate per gli stessi obiettivi, ovvero la corsa all'Europa e quella per la salvezza.

Juventus e Napoli giocheranno in contemporanea le ultime due partite della Serie A. Ecco perché

Secondo quanto anticipato dalla Lega di Serie A dunque, non solo l'ultima partita di campionato come già previsto dal regolamento, ma anche la penultima di Juventus e Napoli sarà giocata in contemporaneità. Si concretizzerà dunque quanto auspicato dalla società azzurra, evitando alle due squadre impegnate nella lotta scudetto di giocare in orari e addirittura giorni diversi per una situazione che inevitabilmente potrebbe comportare una pressione psicologica particolare e dunque condizionamenti. Una questione a più riprese sollevata da Maurizio Sarri in questo incandescente finale di stagione con gli azzurri che avevano addirittura richiesto inizialmente la contemporaneità per le ultime 4 giornate.

Il calendario delle ultime giornate in Serie A, quando giocheranno Juve e Napoli

Ecco allora che le ultime due partite di Serie A per bianconeri e azzurri si giocheranno in contemporaneità. Roma-Juventus e Sampdoria Napoli, valide per il 33° turno di campionato dovrebbero giocarsi domenica 13 maggio con fischio d'inizio alle ore 20.45. Due sfide che, alla luce della loro difficoltà per le contendenti impegnate contro due compagini impegnate rispettivamente nella lotta Champions e in quella Europa potrebbero rivelarsi decisive. Appuntamento invece a domenica 20 maggio alle 20.45 per la chiusura della stagione con Napoli-Crotone e Juventus-Verona.

Corsa Champions e Europa League e salvezza, tutte le gare in contemporanea

Quelle di Juventus e Napoli non saranno le uniche gare che si svolgeranno in contemporanea. Infatti la Lega di Serie A è in attesa dello svolgimento delle partite del prossimo turno, il 35°, per poter organizzare la meglio il calendario che dovrebbe garantire anche ad altre squadre di giocare alla stessa ora e nello stesso giorno. Si tratta di quelle che saranno impegnate fino all'ultimo turno nella lotta per l'Europa e in quella salvezza.