L'Associazione Italiana Calciatori ha chiesto lo stop degli allenamenti dopo quello dei campionati. È questa la richiesta per proteggere i calciatori formulata da parte dell'AIC durante il consiglio della FIGC, che oggi ha confermato la sospensione dei campionati dopo il nuovo decreto del Governo per l'emergenza Coronavirus. Ci sono già state alcune decisioni in questo senso da parte di diversi club ma l'AIC si occuperà nelle sue prossime riunioni la Lega di Serie A di questo tema per portare ad una sospensione totale.

Fiorentina sospende gli allenamenti

Dopo il Cagliari e il Milan anche la Fiorentina ha sospeso gli allenamenti della prima squadra. A comunicare questa decisione è stato lo stesso club viola con nota ufficiale sui social network. L’emergenza sta mettendo in grave difficoltà il nostro paese e, di conseguenza, anche il nostro "sistema calcio" che da ieri è rientrato nel nuovo decreto del governo ed è stato sospeso fino al 3 aprile. Questa la comunicazione della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica che a partire da domani, mercoledì 11 marzo, tutti gli allenamenti della 1°squadra sono sospesi fino a data da destinarsi e il Centro sportivo “Davide Astori” resterà chiuso".

Niente sedute anche per Lazio, Verona e Bologna

Oltre alle squadre già elencate hanno deciso di fermare le attività anche Bologna, Verona e Lazio. In pratica metà delle squadre di Serie A ha spostato la ripresa degli allenamenti mentre è sceso in campo chi deve giocare nelle coppe come l'Inter e la Roma, che saranno impegnate giovedì, e il Napoli, che dovrà affrontare la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Questo il comunicato della Lazio sul sito ufficiale, che fa sapere come non ci sarà allenamento da oggi e fino a domenica: