Il Cagliari ha sospeso gli allenamenti della prima squadra fino a sabato 14 marzo, quando tornerà in campo ad allenarsi nel Centro Sportivo di Assemini alle ore 15.00 agli ordini di Walter Zenga. Nella giornata di ieri i sardi si erano allenati regolarmente ma dopo la decisione del presa dal Consiglio dei Ministri di stoppare il campionato e tutte le manifestazioni sportive fino al 3 aprile per l'emergenza Coronavirus è arrivata la decisione di fermarsi per qualche giorno nonostante per questa mattina fosse programmata una nuova seduta di allenamento.

Non era stata una seduta impegnativa quella di ieri, visto che la squadra rossoblù era stata impegnata in una serie di partite a tema in spazi ridotti e la sessione si era conclusa con una partita di 25 minuti giocata a tutto campo. Ha lavorato a parte Luca Ceppitelli mentre Paolo Faragò ha proseguito le terapie.

Il comunicato

Questa la nota ufficiale apparsa sul sito del club sardo per comunicare la sospensione degli allenamenti della prima squadra: "Il Cagliari Calcio comunica che gli allenamenti della prima squadra riprenderanno sabato 14 marzo alle ore 15".

Coronavirus, le disposizioni del Cagliari

Il Cagliari Calcio, così come molte altre società, si era già mosso per cercare di attuare delle misure contenitive tra i suoi dipendenti e in merito alle attività della società a tutti livelli. Queste le decisioni prese dal club sardo qualche giorno fa: