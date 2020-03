Dopo il Cagliari, anche il Milan si ferma. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 pochi minuti fa la squadra rossonera non scenderà in campo per la seduta di allenamento odierna e Milanello chiude per una settimana. Il club meneghino, nonostante tutta la squadra fosse già al centro sportivo, ha deciso nel primo pomeriggio di far scendere in campo i calciatori per la seduta e che il centro di allenamento resterà chiuso per qualche giorno.

Si tratta di una misura cautelativa per l’emergenza Coronavirus che sta mettendo in difficoltà l'Italia, e particolare la Lombardia, e per sposare a le norme governative sulle zone rosse e sulla possibilità di aumentare i contagi. In questo modo il club rossonero ha deciso di fermarsi e sono state stoppare tutte le sessioni d’allenamento sul campo di Carnago per l'intera settimana. Il lavoro sotto le direttive di Stefano Pioli è probabile che riparta dalla prossima ma è molto probabile che il club annuncerà nei prossimi giorni i provvedimenti che prenderà e l’eventuale ripresa successivamente. Naturalmente, Zlatan Ibrahimovic e tutti i calciatori rossoneri dovranno attenersi alle norme vigenti e restare a casa evitando assembramenti e ulteriori rischi di contagio.

Incontro tra Maldini e Gazidis nei prossimi giorni

Dopo quanto successo con Boban nei gironi scorsi, il Milan sta iniziando a pensare al futuro e Ivan Gazidis incontrerà sia Paolo Maldini che Frederic Massara per chiedere le rispettive intenzioni dopo il licenziamento del dirigente croato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport da parte dei vertici "nessuna preclusione o pregiudizio sulle loro permanenze" ma, probabilmente, il discorso è un po' più complesso.

Oltre al discorso societario c'è anche quello che riguarda Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è tornato in rossonero grazie al lavoro certosino di Boban e Maldini ma se dovessero venire a mancare queste due figure in società la sua seconda avventura milanista potrebbe chiudersi dopo soli sei mesi perché Gazidis non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto.