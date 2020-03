Daniele Rugani è il primo contagiato illustre del campionato di Serie A. Il difensore della Juventus, che non è riuscito a dribblare il Coronavirus, sta scontando la sua quarantena in buone condizioni e nella sua stanza del J Hotel. Il riposo forzato non ha però evitato al giocatore di Maurizio Sarri di lanciare un appello a tutti i tifosi: oggi più che mai coinvolti in una partita contro un avversario temibile.

Il 25enne calciatore toscano ha infatti chiamato a raccolta tutti i follower dei profili social del club campione d'Italia, con un breve filmato nel quale ha invitato il popolo italiano ad aiutare le strutture impegnate nel combattere il Covid-19: "Anche io, insieme alla Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo. Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti. Grazie".

La generosità della vecchia signora

L'iniziativa citata da Daniele Rugani, fortunatamente una delle tante, è quella che il club di Andrea Agnelli ha lanciato tramite la piattaforma di crowfunding ‘GoFundMe.com' e i cui proventi andranno alle strutture ospedaliere piemontesi ‘per l’acquisto di dispositivi medici e per il supporto alle strutture sanitarie e al personale medico, in prima fila, giorno e notte, in queste settimane‘.

Una raccolta fondi che ha coinvolto molte persone e che, come ricorda la stessa società bianconera, è partita con ‘la prima donazione, di 300.000 euro, fatta unitamente da società e giocatori, con la volontà di lanciare un messaggio forte di sensibilizzazione: #DistantiMaUniti, rispettando quindi le regole per impedire la diffusione del virus, possiamo vincere questa partita‘.