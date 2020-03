Venti dispositivi di ventilazione polmonare da donare alle strutture ospedaliere che in questo periodo hanno bisogno di tutti gli aiuti possibili per evitare il collasso. È il bel gesto di solidarietà che la Lega di Serie B ha deliberato all'unanimità nell'assemblea odierna. I macchinari verranno finanziati con il contributo di tutte le società del campionato "cadetto", a dare l'annuncio è stato il presidente Mauro Balata a margine della riunione durante la quale il tema dell'emergenza nazionale per il contagio da Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale).

Stiamo vivendo un’emergenza – si legge nella nota ufficiale – e questo tipo di strumentazione è quello che serve maggiormente nelle strutture ospedaliere per affrontarla. Siamo il campionato degli italiani, presente in tutte le parti del nostro meraviglioso Paese e per questo le nostre società indicheranno una struttura che ha necessità di questa apparecchiatura.