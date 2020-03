Daniele Rugani è stato il primo calciatore di Serie A a risultare positivo al Coronavirus. La Juventus ha immediatamente disposto tutte le procedura di sicurezza previste da questo tipo di situazione: l'intera squadra è stata messa in isolamento e le attività sono state sospese per le prossime due settimane. La Juve, inevitabilmente, non disputerà alcun incontro ufficiale in questo periodo. La Serie A era già stata fermata per effetto di uno degli ultimi decreti governativi, in Champions League sarà impossibile giocare la gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Lione.

Rugani in isolamento al J Hotel

Daniele Rugani sta trascorrendo il suo periodo di isolamento presso il J Hotel, l'albergo della Juventus presente nel quartier generale della Continassa, la stessa struttura che ospita i ritiri della squadra prima delle partite. Anche qualche altro giocatore ha scelto di passare lì il periodo di isolamento, mentre la maggior parte della rosa vivrà in quarantena nella proprie case. Tra qualche giorno tutti i giocatori bianconeri saranno sottoposti a tampone, per verificare eventuali casi di contagio. Il tampone a Rugani era stato effettuato dopo che il giocatore si era presentato al centro sportivo della Juve con qualche linea di febbre. Attualmente, secondo quanto fatto trapelare all'Ansa da fonti vicine alla Juve, il ragazzo sta bene, ha sfebbrato e non presenta sintomi.

Cristiano Ronaldo in quarantena a Madeira

Cristiano Ronaldo ha appreso la notizia della positività del compagno di squadra durante il suo breve viaggio in Portogallo. Rientrato in patria nella giornata di lunedì per festeggiare il compleanno della sorella Elma (e passare del tempo con mamma Dolores dopo i recenti problemi di salute) è rimasto spiazzato prima dal passaggio di tutta l'Italia a zona rossa, con conseguente blocco dei voli dal Portogallo, sia dalla notizia del primo caso positivo nella Juventus. In accordo con la Juventus, Cristiano Ronaldo trascorrerà a Madeira il suo periodo di isolamento e tra due settimane, insieme al club, valuterà le mosse successive.