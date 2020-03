L'emergenza Coronavirus sta avendo pesanti ripercussioni, oltre che sulla quotidianità di milioni di persone in Italia, anche sulla logistica e sugli spostamenti. Ne sa qualcosa Cristiano Ronaldo, che è rimasto bloccato in Portogallo e non ha potuto fare rientro in Italia a causa del blocco dei voli imposto dalle autorità locali verso il nostro paese. Il campione portoghese della Juventus aveva ottenuto un permesso speciale dal club bianconero per poter fare rientro a Madeira per festeggiare il compleanno della sorella Elma e trascorrere un po' di tempo in famiglia. In particolare con mamma Dolores, in grande ripresa – secondo quanto raccontato in Portogallo – dopo l'ictus che l'aveva colpita la scorsa settimana.

Cristiano Ronaldo bloccato in Portogallo

Cristiano Ronaldo è partito lunedì per il Portogallo, con la compagna Georgina e figli al seguito, prima che l'Italia intera diventasse zona rossa per effetto dell'ultimo decreto governativo. Non era dunque nei piani una permanenza così lunga: la Juventus ha spiegato che CR7 è rimasto a Madeira "in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso". Il rientro potrebbe avvenire attraverso un volo speciale autorizzato. Il giocatore, intanto, ha saltato già due sedute di allenamento, problema relativo vista la sospensione del campionato, con la Juve che si sta preparando in vista della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. La gara è in programma tra una settimana, il 18 marzo, ma i recenti sviluppi dell'emergenza Coronavirus in tutta Europa alimentano dubbi e incertezze sulla possibilità di giocare regolarmente come da calendario.