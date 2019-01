Quando si giocheranno le partite dei quarti di finale di Coppa Italia? E soprattutto quali saranno le squadre che giocheranno in casa? La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle prossime partite ad eliminazione diretta della competizione nazionale. Risolto anche il caso di Milan e Inter che affronteranno rispettivamente Napoli e Lazio a San Siro, in due giorni diversi.

Ad aprire le danze sarà la partita tra Milan e Napoli che sarà disputata a San Siro il 29 gennaio alle ore 20.45. Il giorno successivo, il 30 alle 17.30, sarà il turno di Fiorentina-Roma, che farà da antipasto al confronto Atalanta-Juventus in programma all'Atleti Azzurri d'Italia alle 20.45. A chiudere giovedì 31 gennaio Inter-Lazio, alle 21

Risolto dunque il "caso" di Milan e Inter. Entrambe le squadre milanesi giocheranno in casa a San Siro, ma in giorni diversi, rispettivamente contro Napoli e Lazio. Questo il regolamento della Coppa Italia.

In ogni gara, hanno diritto di giocare in casa le Società cui è stata attribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso. Fanno eccezione a quanto precede le eventuali sfide dei quarti di finale che si disputano tra una Società di Serie A ‘Testa di Serie' e una Società di Serie A inserita in tabellone in posizione da 9 a 20, nel qual caso il campo di gara è sempre determinato da sorteggio.

Nel caso in cui, per effetto di quanto precede, due Società si trovino a disputare, nello stesso giorno solare, la propria gara interna dei quarti di finale sul medesimo campo, la vincente della Competizione o, in subordine, la Società meglio classificata in Campionato al termine della stagione precedente a quella in cui si disputa la Competizione mantiene il diritto di giocare in casa, mentre l’altra subisce l’inversione del campo.