Il tabellone della Coppa Italia si è allineato alle semifinali. A Milan (2-0 al Napoli), Fiorentina (7-1 alla Roma) e Atalanta (3-0 alla Juventus, vincitrice delle ultime quattro edizioni) si aggiunge la Lazio che dopo i calci di rigore ha eliminato l’Inter, decisivo l’errore di Nainggolan. Questi gli accoppiamenti: Milan-Lazio e Fiorentina-Atalanta.

I risultati e il tabellone della Coppa Italia 2019

La prima squadra a ottenere il pass per le semifinali è stata il Milan, che grazie alla doppietta di Piatek ha battuto 2-0 un Napoli opaco e svuotato. Nella giornata di mercoledì si è composta la semifinale della parte bassa. La Fiorentina ha travolto la Roma, sconfitta per 7 a 1. Tripletta di Chiesa, doppietta di Simeone. La Juventus invece a Bergamo è stata battuta 3 a 0 dall’Atalanta, doppietta di Duvan Zapata e gol di Castagne. Nell’ultimo quarto la Lazio ha conquistato il successo dopo i rigori, Immobile e Icardi segnano ai supplementari, dagli undici metri è 4-3 per la squadra di Inzaghi.

Quali sono le semifinali di Coppa Italia 2019

Il Milan, finalista due volte nelle ultime tre edizioni e vincitore cinque volte della Coppa Italia, se la vedrà con la Lazio, come nella passata stagione. Inzaghi e Gattuso pareggiarono due volte 0-0, passò ai rigori la squadra rossonera. L’altra semifinale è Fiorentina-Atalanta, due squadre che hanno una tradizione importante in coppa. I viola hanno vinto il trofeo sei volte, nel 1996 in finale batterono proprio i bergamaschi. La Fiorentina ha poi giocato altre due volte l’ultimo atto della manifestazione, l’ultimo successo è del 2001. Mentre il club di Percassi ha vinto nel 1963 e per il secondo anno consecutivo è in semifinale.

Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia 2019

A differenza di ottavi e quarti, le semifinali si disputano in gare di andata e ritorno. Intercorreranno quasi due mesi tra la prima e la seconda sfida. Le date ufficiali sono il 27 febbraio e il 24 aprile, ma è certo che per motivi televisivi le due semifinali, sia all’andata che al ritorno non si disputeranno nella stessa giornata.