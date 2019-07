Sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2019-2020 con tutti gli accoppiamenti, a cominciare dal primo turno che inizia il 4 agosto. Un lungo percorso che culminerà con la finale in programma il 13 maggio 2020. Otto le società teste di serie (Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Torino): entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale (15 e 22 gennaio 2020) e sfideranno le vincenti del quarto turno di qualificazione. Sono 78 le società (dalla A fino alla Lega Nazionale Dilettanti) ai nastri di partenza della competizione e contrassegnate con posti dal numero 1 al 78. I match dei primi tre turni eliminatori, del quarto turno, degli ottavi e dei quarti di Finale si giocheranno in gara unica. Il primo turno vedrà in campo solo squadre di Lega Pro e serie D, mentre dal secondo faranno il lordo esordio le formazioni della B mentre 12 di serie A inizieranno il loro cammino al terzo turno (18 agosto prossimo).

L'estrazione degli abbinamenti è stata favorevole al Napoli che si trova dall'altra parte del tabellone rispetto alla Juventus e potrà incontrarla solo in un'eventuale finale. Non sono possibili derby di Roma o Milano (se non nella partita per l'assegnazione della Coppa). Juventus e Torino invece potrebbero incrociarsi in semifinale. Possibile nei quarti il confronto tra giallorossi e bianconeri, mentre la Lazio campione in carica potrebbe vedersela col Napoli e poi affrontare Inter o Atalanta in semifinale.

Coppa Italia 2019-2020, primo turno (4 agosto)

Triestina-Cavese; Pro Patria-Matelica; Francavilla-Novara; Reggina-Vicenza; Siena-Mantova; Monza-Alessandria; Ravenna-Sanremese; Arezzo-Turris; FeralpiSalò-Adriese; Catanzaro-Casertana; Imolese-Sambenedettese; Pro Vercelli-Rende; Piacenza-Viterbese; Catania-Francavilla; Carrarese-Fermana; Monopoli-Ponsacco; Sudtirol-Fasano; Potenza-Ianusei.

Coppa Italia 2019-2020: secondo turno (11 agosto)

Perugia-Triestina/Cavese (1)

Spezia-Pro Vercelli/Matelica (2)

Cremonese-Francavilla/Novara (3)

Empoli-Reggina/Vicenza (4)

Pescara-Siena/Mantova (5)

Spezia-Pro Vercelli/Matelica (2) Cremonese-Francavilla/Novara (3) Empoli-Reggina/Vicenza (4) Pescara-Siena/Mantova (5) Benevento-Monza/Alessandria (6)

Livorno-Carpi (7)

Cittadella-Padova (8)

Chievo-Ravenna/Sanremese (9)

Crotone-Arezzo/Turris (10)

Livorno-Carpi (7) Cittadella-Padova (8) Chievo-Ravenna/Sanremese (9) Crotone-Arezzo/Turris (10) Pordenone-Feralpi Salò/Adriese (11)

Salernitana-Catanzaro/Casertana (12)

Juve Stabia-Imolese/Sambenedettese (13)

Ascoli-Pro Vercelli/Rende (14)

Trapani-Piacenza/Viterbese (15)

Salernitana-Catanzaro/Casertana (12) Juve Stabia-Imolese/Sambenedettese (13) Ascoli-Pro Vercelli/Rende (14) Trapani-Piacenza/Viterbese (15) Venezia-Catania/Francavilla (16)

Frosinone-Carrarese/Fermana (17)

Cosenza-Monopoli/Ponsacco (18)

Virtus Entella-Sudtirol/Fasano (19)

Pisa-Potenza/Ianusei (20)

Coppa Italia 2019-2020: terzo turno (18 agosto)

Brescia – Vincente 1 (21)

Sassuolo – Vincente 2 (22)

Verona – Vincente 3 (23)

Vincente 4 – Vincente 5 (24)

Sassuolo – Vincente 2 (22) Verona – Vincente 3 (23) Vincente 4 – Vincente 5 (24) Fiorentina – Vincente 6 (25)

Vincente 7 – Vincente 8 (26)

Cagliari – Vincente 9 (27)

Sampdoria – Vincente 10 (28)

Vincente 7 – Vincente 8 (26) Cagliari – Vincente 9 (27) Sampdoria – Vincente 10 (28) Spal – Vincente 11 (29)

Lecce – Vincente 12 (30)

Genoa – Vincente 13 (31)

Vincente 14 – Vincente 15 (32)

Lecce – Vincente 12 (30) Genoa – Vincente 13 (31) Vincente 14 – Vincente 15 (32) Parma – Vincente 16 (33)

Vincente 17 – Vincente 18 (34)

Udinese – Vincente 19 (35)

Bologna – Vincente 20 (36)

Coppa Italia 2019-2020: quarto turno (4 dicembre)

Vincente 21 – Vincente 22 (37)

Vincente 23 – Vincente 24 (38)

Vincente 23 – Vincente 24 (38) Vincente 25 – Vincente 26 (39)

Vincente 27 – Vincente 28 (40)

Vincente 27 – Vincente 28 (40) Vincente 29 – Vincente 30 (41)

Vincente 31 – Vincente 32 (42)

Vincente 31 – Vincente 32 (42) Vincente 33 – Vincente 34 (43)

Vincente 35 – Vincente 36 (44)

Coppa Italia 2019-2020: ottavi di finale (15 e 22 gennaio 2020)

Napoli – Vincente 37

Lazio – Vincente 38

Lazio – Vincente 38 Atalanta – Vincente 39

Inter – Vincente 40

Inter – Vincente 40 Milan – Vincente 41

Torino – Vincente 42

Torino – Vincente 42 Roma – Vincente 43

Juventus – Vincente 44

Coppa Italia tabellone 2019-2020: quarti di finale (29 gennaio 2020)

1 Vincente ottavo di finale 1 – Vincente ottavo di finale 2

2 Vincente ottavo di finale 3 – Vincente ottavo di finale 4

3 Vincente ottavo di finale 5 – Vincente ottavo di finale 6

4 Vincente ottavo di finale 7 – Vincente ottavo di finale 8

Coppa Italia 2019-2020: semifinale (12 febbraio andata, e il 4 marzo 2020 ritorno)

1 Vincente quarto di finale 1 – Vincente quarto di finale 2

2 Vincente quarto di finale 3 – Vincente quarto di finale 4

Coppa Italia 2019-2020: finale (13 maggio 2020)