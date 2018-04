Il calcio continua a regalare grandi emozioni e talvolta anche risultati inaspettati e clamorosi. Ad attendere in finale di Coppa di Francia la vincitrice dell'altra semifinale tra i campioni in carica del Paris Saint-Germain e il Caen, ci sarà infatti il Les Herbiers Vendée Football: piccola squadra della terza divisione francese e orgoglio di una cittadina di 15mila abitanti situata nella regione dei Paesi della Loira.

La prima semifinale è andata in scena allo Stadio della Beaujoire di Nantes, scelto poiché gli impianti del Les Herbiers e dello Chambly (altra squadra che milita nella Serie C francese) erano troppo piccoli per ospitare la semifinale di Coppa di Francia. Al termine di una partita molto tirata, è stata dunque la formazione rossonera a garantirsi l'accesso alla finalissima grazie ai due gol realizzati David e Gboho.

Un paese in festa

Il prossimo 8 maggio, allo Stade de France, sarà quindi la piccola squadra di terza divisione a contendere il trofeo alle due formazioni di Ligue 1 rimaste in corsa fino alla fine. Per la Coppa di Francia, non è una novità veder arrivare fino in fondo un club di Ligue 2 o addirittura di terza categoria. Basti pensare che, negli ultimi anni, era riuscita l'impresa anche a squadre come Evian e Quevilly: società che abituate a guardare il grande calcio francese solo dai teleschermi.

Dop aver vinto il suo settimo titolo in Francia, la corazzata parigina di Unai Emery (favorita sull'altra finalista Caen) rischia dunque di giocare la sua quarta finale consecutiva contro il Les Herbiers. "Caen o Psg? In ogni caso siamo noi i favoriti", ha dichiarato Stephane Masala: 41enne allenatore di origini italiane e tifosissimo della Juventus. Comunque vada, per i tifosi della squadra approdata in Championnat National solo nella stagione 2015/2016, sarà certamente una notte indimenticabile.