Sarà una stella ma non piace a tutti: Neymar divide, ancor più adesso che il Paris Saint-Germain ha festeggiato il titolo umiliando il Monaco con un clamoroso 7-1 casalingo proprio senza il suo campione brasiliano. Che appare un di più rispetto ad un gruppo ritrovatosi vincente. Eppure, proprio Neymar sarà al centro del prossimo progetto tecnico che inizierà subito dopo i Mondiali in Russia e che prevede un cambiamento importante all'interno della squadra parigina.

Contro il Monaco non c'era, era a recuperare dall'infortunio e dalla successiva operazione. Intanto, i suoi compagni concludevano nel modo migliore la cavalcata verso il titolo di campioni di Francia: al Parco dei Principi, davanti al proprio pubblico, umiliavano la seconda in classifica, il Momaco, sommergendolo di gol.

La festa e le critiche

Tra tanto entusiasmo, c'è anche chi ha trovato spazio per qualche critica pesante nei confronti del brasiliano mai realmente decisivo in questa stagione volta al termine. E' l’ex attaccante francese Christophe Dugarry che, senza peli sulla lingua, ha rilasciato dichiarazioni pesanti alla radio transalpina RMC bei confronti del campione brasiliano.

quando lo vedo in campo sembra che stia giocando a calcetto con gli amici: aspetta l’avversario e lo provoca con le sue giocate, è qualcosa di totalmente inutile

Il contributo di Neymar

In realtà, finché ha giocato, Neymar ha contribuito a creare il vuoto in classifica dietro al Psg e si è fermato solamente per l'infortunio al piede. Le sue giocate, i suoi gol, i suoi assist sono serviti per riprendersi la Ligue1 ancora una volta. Le parole di Dugarry però sono giustificate per l'ultimo, grave affronto del brasiliano verso il club.

La rabbia di Dugarry

Il giorno della conquista del titolo, nei festeggiamenti che hanno coinvolto tutta la tifoseria e la società, Neymar era assente. Una sua storia su Instagram confermava come fosse intento a giocare a poker, preferendo le carte all'essere a Parigi, insieme ai compagni e ai tifosi per esultare allo scudetto.