Andrea Conti non ha alcuna intenzione di mollare. Lo sfortunato esterno del Milan reduce dal secondo infortunio consecutivo al ginocchio con tanto di nuova operazione sta lottando tutti i giorni contro lo sconforto e i cattivi pensieri con un unico obiettivo quello di ritrovare il terreno di gioco e dimostrare tutto il suo valore in rossonero. Una sfida continua quella dell'ex atalantino che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un messaggio motivazionale, sottolineando le difficoltà della sua annata e la voglia di tornare a giocare.

Conti e la paura di non poter giocare al calcio

Dopo che il suo ginocchio ha fatto nuovamente crack, nella mente di Conti si sono accumulati brutti pensieri. Uno di questi è quello legato alla paura di non poter giocare. Un pensiero che ha spaventato il laterale che però non vuole smettere di inseguire il suo sogno, e quello di tanti ragazzi come lui ripensando alle tante emozioni che il pallone gli ha regalato: "Ti troverai da solo ad affrontare la tua paura più grande. La paura di non poter più giocare a calcio. Ti fermerai a ripensare alle emozioni che hai saputo regalarti con fatica e sudore. Per tutti i centimetri di campo conquistati combattendo, per i graffi insanguinati sulle gambe, per le ginocchia saltate e i legamenti lacerati. Per tutto questo, finché avrai fiato, non smettere di lottare"

La sfortunata stagione di Conti e il doppio infortunio

Andrea Conti, uno dei colpi di mercato del Milan della scorsa estate, si è rotto il crociato anteriore del ginocchio sinistro ad inizio stagione. Una mazzata per un ragazzo che dopo l'operazione è stato costretto ad uno stop di 6 mesi. Poche settimane fa il classe 1994 sembrava vedere la proverbiale luce alla fine del tunnel, ma ecco una nuova tegola: in allenamento nuova distorsione al ginocchio operato. Nessuna rottura ma nuova operazione chirurgica a Roma per Conti.

in foto: L’ultimo post su Instagram di Andrea Conti (https://www.instagram.com/contiandrea12/?hl=it)

Quando tornerà in campo Andrea Conti

Un doppio colpo pesantissimo per un ragazzo che dopo l'eccezionale scorsa annata all'Atalanta aveva collezionato appena 5 presenze con il Milan prima del grave problema fisico. Stagione ovviamente finita e appuntamento al prossimo campionato: Conti dovrebbe rientrare in tempo per il ritiro della squadra di Gattuso, pronto per prepararsi al meglio a quella che sarà a tutti gli effetti la sua prima stagione al Milan.