Dopo il secondo infortunio al ginocchio subito in questa stagione e dopo il consulto negli Stati Uniti con il professor Freddie Fru, lo staff medico del Milan ha deciso di operare Andrea Conti. Lo sfortunato esterno destro rossonero nella giornata di giovedì 5 aprile finirà sotto i ferri a Roma e sarà operato a Villa Stuart dal professor Mariani, un luminare che ha operato in passato Totti e negli ultimi anni anche Ghoulam, Florenzi e Milik. Questo il comunicato ufficiale del club rossonero:

A seguito del recente trauma distorsivo al ginocchio sinistro di Andrea Conti, lo staff sanitario di AC Milan ha valutato il quadro clinico con il professor Freddie Fu e il professor Mariani, giungendo all’unanime diagnosi di una residua instabilità rotatoria del ginocchio operato, risolvibile con un nuovo intervento chirurgico che sarà effettuato domani a Roma, dal professor Mariani stesso a Villa Stuart.

La sfortunata annata di Andrea Conti

Andrea Conti è stato davvero sfortunato quest’anno. A metà settembre il giocatore si è rotto il crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stop di sei mesi. A metà marzo il difensore è tornato ad allenarsi, è stato convocato per il match con il Chievo, ma nel weekend in cui le nazionali hanno preso il posto dei club l’ex dell’Atalanta si è procurato una distorsione al ginocchio operato. Non c’è stata alcuna rottura, ma sin da subito è stato messo in chiaro dal giocatore e dal suo procuratore che la stagione era finita. Conti adesso dovrà operarsi nuovamente e tornerà a disposizione della squadra e di Gattuso (che a breve firmerà il rinnovo) per il ritiro pre-campionato.

Solo 5 partite con il Milan

Lo scorso anno era stato uno dei migliori difensori del campionato Conti, che aveva anche realizzato tantissimi gol. Il Milan se lo è accaparrato, ma non è riuscito a sfruttarlo per via degli infortuni. Due presenze in campionato e complessivamente cinque in stagione.