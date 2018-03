Sabato scorso a Milanello c’era tanto entusiasmo per Andrea Conti, che dopo essere tornato nell’elenco dei convocati per il match con il Chievo, ha brillato in una partitella con i compagni di squadra, e il ritorno su un campo di calcio di Serie A sembra molto vicino. Ma purtroppo il ginocchio sinistro di Conti ha ceduto di nuovo martedì scorso. Per fortuna non c’è stata un’altra rottura, com’è successo a Florenzi e Milik. Il problema al collaterale del legamento comunque chiude con largo anticipo la stagione dell’ex dell’Atalanta.

L’infortunio di Conti

Martedì scorso Andrea Conti ha subito un altro serio problema al ginocchio durante l’allenamento. Il giocatore negli spogliatoi è stato subito visitato. Il timore di un’altra rottura c’era, ma gli esami a cui è stato sottoposto e la visita specialistica del professor Herbert Schoenhuber hanno escluso il peggio: “Conti ha riportato un importante trauma discorsivo al compartimento laterale del ginocchio, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni”. Lo stop dovrebbe essere di circa 30-40 giorni.

Campionato finito per Conti che vola negli Stati Uniti

Insomma scampato pericolo anche se uno stiramento del legamento collaterale non va sottovalutato. Il procuratore del giocatore, Giuffredi a ‘Radio Rossonera’, ha detto che Conti tornerà a giocare nella prossima stagione: “Abbiamo vissuto momenti d’angoscia, per fortuna il crociato non è rotto. Noi pensiamo già alla prossima stagione. Non si può compromettere il futuro di Conti per disputare massimo tre partite”. Il calciatore presto volerà negli Stati Uniti. Conti a Pittsburgh sarà valutato dal professor Freddy Fu.

Chi al posto di Conti nel Milan di Gattuso

Dunque annata chiusa per Andrea Conti, che in rossonero ha avuto modo di giocare solo cinque partite. Gattuso comunque ha delle valide alternative. Calabria è uno dei giocatori più migliorati con il tecnico calabrese, poi c’è Abate. Ma recentemente in quella posizione è stato schierato anche Borini, che si è ben comportato.