Qualche giorno fa un tabloid ha diffuso la notizia che, a Cobham, dove si allena il Chelsea, una forte raffica di vento aveva portato allo spostamento di un’enorme lastra di vetro che ha fatto un giro incredibile ed è finita sulla vettura del tecnico Antonio Conte. La sua automobile ahi lui era parcheggiata nel posto sbagliato, al momento sbagliato e i danni sono stati ingenti. In parecchi si sono stupiti quando hanno scoperto che l’ex tecnico della Juventus non avesse una vettura milionaria, ma un’auto normale.

Conte e l’automobile.

L’allenatore che dominando ha vinto la Premier League, al ‘The Sun’, lo scorso anno ha svelato che preferisce guidare una vettura normale e non una fuoriserie perché un’auto come la Nissan è molto più semplice da guidare, soprattuto se non si è abituati alla guida a destra

Mia moglie vuole una macchina piccola, perché è più facile da guidare, specialmente se non si è abituati ai comandi a destra. Questa macchina è ottima per mia figlia. Mia moglie la usa soltanto per accompagnarla a scuola, e ci basta se la sera vogliamo andare a cena a Cobham. Penso che questo tipo di macchina sia più che sufficiente.

Chelsea terzo in Premier League.

Le schermaglie con Mourinho non hanno reso facile la vita dell’ex c.t. nelle ultime settimane, che ha ricevuto tanti colpi bassi dal portoghese, a cui ha risposto per le rime. Sul campo il Chelsea non sa più vincere. La squadra campione in carica ha ottenuto quattro pareggi nelle ultime quattro partite: 2-2 con l’Arsenal in un bellissimo derby di campionato, poi tre 0 a 0 in fila. Il primo in FA Cup nel terzo turno con il Norwich, una squadra di Championship. Poi un’altra partita senza gol con l’Arsenal, questa volta in semifinale di Coppa di Lega. Infine un pari bruttino con il Leicester che rallenta la corsa al secondo posto in Premier League.