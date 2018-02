Antonio Conte non vive un bel momento al Chelsea, ha vinto solo due partite nel 2018 e la sua panchina non è saldissima. La stagione sicuramente la finirà, ma nella prossima al suo posto dovrebbe esserci Luis Enrique, che è diventato il nuovo pallino di Abramovich. Il nome di Conte anche per questo è stato fatto per la panchina della nazionale, che lui ha guidato per due stagioni. Ma l’allenatore del Chelsea, nella conferenza stampa che precede il derby con il Watford, ha detto pubblicamente che la nazionale non è nei suoi pensieri.

Conte, la Nazionale e il Chelsea.

Conte non vuole andare via dal Chelsea e ufficialmente dice di voler rispettare il contratto fino al 2019, anche se Abramovich non sembra molto d’accordo. Quello che è certo è che il suo nome è uno dei più caldi per la panchina dell’Italia. Rispondendo a una domanda precisa in conferenza stampa l’allenatore vincitore lo scorso anno della Premier League cita Costacurta, sub-commissario in FIGC, e dice di non voler andare via dal Chelsea

Posso solamente dire che Costacurta è un amico, abbiamo giocato insieme il Mondiale del 1994. Forse però dimentica che ho ancora un contratto di 18 mesi con il Chelsea e il mio desiderio è quello di rispettare questo accordo.

Conte soddisfatto del mercato invernale del Chelsea.

Dopo la pesantissima sconfitta subita in casa con il Bournemouth, il Chelsea deve riscattarsi e proverà a farlo con il Watford, che pure vive un momento delicato. Conte potrà schierare Giroud e Emerson Palmieri, i colpi del mercato invernale del Chelsea che hanno soddisfatto il tecnico italiano

Ho dato il mio parere al club quello che c’era da fare e la società ha preso le decisioni migliori. Sono molto contento che la campagna acquisti si sia chiusa e che adesso ci si potrà concentrare solamente sul campo.