Con la Serie A in stand-by, un girone d’andata finito in archivio e un 2018 che sta volgendo al termine, è tempo di bilanci per il nostro calcio e soprattutto per quanto accaduto nel mercato che tra poco riaprirà i battenti. Un calciomercato che è stato autentico protagonista di questo anno al passo d’addio anche per diversi calciatori della nostra Serie A che, proprio in questo lasso di tempo, non solo hanno cambiato maglia ma si sono rivelati anche i migliori colpi, rapporto qualità/prezzo, delle sessioni estive ed invernali. E quindi, in questo contesto, andiamo a vedere quali effettivamente sono stati i migliori acquisti in questo 2018 nel nostro massimo campionato.

CR7: l’affare del secolo

Certamente non possiamo non cominciare il nostro elenco dei migliori colpi di mercato di questo 2018 da quello che è stato ribattezzato come l’affare del secolo, cioè il passaggio dal Real Madrid alla Juventus del cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo per 117 milioni di euro (105 milioni + 12 milioni di commissioni). Un colpo ad effetto con il quale i bianconeri vogliono sferrare il definitivo attacco a quella Champions League a lungo inseguita e sfiorata ma che non riescono a vincere ormai da 22 anni.

Una cifra esorbitante (in rapporto ai 33 anni del calciatore) che sembra però aver trovato già giustificazione sia in termini di marketing, visibilità e accordi commerciali, sia per quel che riguarda i risultati sul campo dato che i piemontesi già, incamminati verso l’ottavo scudetto consecutivo (+9 sul Napoli al giro di boa) con tanto di record di punti, hanno anche agevolmente superato il turno in Champions League dove la presenza di CR7 (che ancora in Europa in bianconero non ha inciso come negli anni passati) sembra comunque aver dato maggiore consapevolezza e autostima ad un gruppo già fortissimo.

Cancelo: il miglior terzino d’Italia

A contribuire a questo ulteriore salto di qualità della Vecchia Signora c’è anche un altro calciatore portoghese che rientra senza alcun dubbio tra i migliori colpi di mercato del 2018 nonostante un infortunio lo abbia tenuto lontano dal campo in queste ultime gare. Infatti, tra i grandi affari di calciomercato di quest’ultimo anno solare rientra anche il laterale Joao Cancelo, arrivato in estate dal Valencia per 40 milioni di euro dopo che l’Inter (squadra in cui ha giocato in prestito nella stagione precedente) non ha potuto riscattarlo causa paletti dettati dal Fairplay Finanziario.

Dal suo arrivo a Torino il classe ‘94 si è rivelato un fuoriclasse nel suo ruolo affermandosi come il miglior terzino destro dell’intera Serie A e tra i migliori d’Europa grazie alla sua grande abilità del saltare l’uomo ed arrivare al cross per i compagni o alla conclusione verso la porta avversaria a cui sta pian piano unendo un’attenzione tattica e una capacità di difendere sensibilmente migliorate dal suo arrivo in Italia.

I colpi del Grifone: tesoretto Piatek-Kouamé

Se per Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo dato quello che avevano già dimostrato in passato si può parlare comunque di conferme, il vero colpo di mercato a sorpresa del 2018 sembra averlo fatto il Genoa del presidente Preziosi con l’acquisto dello sconosciuto attaccante polacco Krzysztof Piątek. Il 23enne, arrivato in estate dal Cracovia per 4,5 milioni di euro ha infatti avuto un impatto devastante con la Serie A tanto da stare per quasi tutto il girone d’andata in testa alla classifica marcatori facendo meglio di bomber del calibro di Mauro Icardi, Ciro Immobile, e dello stesso CR7 che lo ha superato solo nell’ultimo turno. E questo potrebbe anche non essere l’unico grande colpo messo a segno dal Grifone nell’ultima sessione di mercato dato che anche l’acquisto di Christian Kouamé per 5 milioni di euro dal Cittadella potrebbe molto presto permettere ai rossoblu di mettere a bilancio una enorme plusvalenza.

Gli affari “a zero” de Vrij e Asamoah

Se parliamo invece del miglior colpo di mercato per rapporto qualità/prezzo ce ne sono due, fatti entrambi dall’Inter in estate, che superano addirittura quello realizzato da Preziosi con l’acquisto del bomber polacco Piatek. Infatti, sia il difensore centrale olandese Stefan de Vrij, arrivato a parametro zero dopo esser andato in scadenza con la Lazio, sia il terzino sinistro ghanese Kwadwo Asamoah, anche lui ingaggiato “a zero” dopo lo svincolo dalla Juventus, hanno di fatto sistemato il pacchetto difensivo di Luciano Spalletti rivelandosi due dei migliori interpreti nei rispettivi ruoli dell’intero campionato.