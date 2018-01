Julian Nagelsmann non si dà pace. Il giovane allenatore dell'Hoffenheim non si spiega il rendimento negativo dei suoi uomini reduci dalla pesante sconfitta sul campo della capolista Bayern Monaco. Il classe 1987 dopo il terzo ko nelle ultime 4 giornate di Bundesliga si è sfogato con alcuni suoi amici, evidenziando il mancato impegno dei suoi calciatori, nonostante guadagni milionari.

Poco impegno ma ricchi guadagni, il tecnico sbotta.

Nagelsmann non ha digerito la sconfitta dell'Hoffenheim sul campo del Bayern. Dopo aver fallito un rigore e sul doppio vantaggio i biancoblu hanno incassato 5 reti dai bavaresi che si sono imposti dunque 5-2. Secondo le indiscrezioni di Sport Bild, l'allenatore 30enne ha puntato il dito contro i suoi giocatori colpevoli a suo dire di scarso impegno. Questo lo sfogo del tecnico ai suoi amici: "Non può essere che mostriamo ai giocatori le azioni nel video 578 volte e loro non le fanno bene. Con la quantità di denaro che guadagnano…"

Hoffenheim, rendimento deludente.

Una stoccata pesante che inevitabilmente preannuncia novità di formazione nelle prossime partite di una squadra che non sta vivendo un momento positivo. L'Hoffenheim che navigava nelle zone alte della graduatoria ha incassato la terza sconfitta nelle ultime 4 gare in Bundes. Ko pesanti contro dirette concorrenti come Borussia, Bayer e appunto Bayern per una squadra che non vince dal 13 dicembre.

Nagelsmann, nome caldo sul calciomercato.

Il nome di Naglesmann è uno dei più caldi sul mercato degli allenatori. Il classe 1987 nonostante un contratto fino al 2021 potrebbe anche lasciare l'Hoffenheim nella prossima estate. Non mancano le pretendenti per il talento della panchina, in primis il Bayern Monaco che ha sondato il terreno per lui dopo l'addio di Carlo Ancelotti per poi virare su Heynckes.