Spavento e tanto cuore Bayern. Potrebbe essere questo il titolo di questo sabato di Bundesliga visto che la capolista era molto in difficoltà contro l'Hoffenheim di Nagelsmann ma è riuscito a ribaltare il tavolo e da 0-2 ha rimontato chiudendo la sfida con un sonoro 5-2. In attesa del Bayer Leverkusen, al secondo posto si è piazzato lo Schalke 04, che ha battuto lo Stoccarda in meno di 20 minuti grazie alle reti di Naldo e Harit. Lipsia, prossimo avversario in Europa League del Napoli, ancora sottotono: pareggio per 1-1 contro l'Amburgo.

Il Borussia Dortmund, rivale europero dell'Atalanta, ha evitato il tonfo interno contro il Friburgo grazie alla rete di Toljan nel finale. Il Colonia è andato vicinissimo alla quarta vittoria di fila ma la rete di Caiuby ha permesso all'Augsburg di pareggiare il vantaggio di Jojic.

Uth-Gnabry: Hoffenheim da urlo.

Nessuno si aspettava un inizio gara del genere all'Allianz Arena della squadra di Nagelsmann che si è portata sul 2 a 0 in casa della capolista in soli 12′: prima Uth ha ribattuto in rete una respinta di Ulreich sul rigore di Gnabry e poi lo stesso classe 1995 ha freddato il portiere del Bayern con un tiro forte e preciso dai 20 metri che si è insaccato all'angolino basso. Arena di Monaco quasi incredula.

Remuntada Bayern: Lewa, Boa, Coman, Vidal e Wagner.

Dopo la sfuriata della squadra di Nagelsmann è uscito tutto lo strapotere del Bayern che in quattro minuti ha trovato il pareggio con Lewandowski, deviazione sottomisura su tiro di Kimmich, e Jerome Boateng, che ha insaccato di testa su cross di Robben da calcio d'angolo. La squadra di Jupp Heynckes nella ripresa ha messo in campo tutta la sua artiglieria e ha ribaltato tutta la situazione con le reti di Coman, bell'azione individuale; Arturo Vidal, goal di testa convalidato grazie alla Goal Line Technology; e Sandro Wagner, deviazione sottomisura.