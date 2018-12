Non poteva mancare Ciro Immobile nella cerimonia del Gran Galà del Calcio. Premiato come capocannoniere della scorsa Serie A, il centravanti della Lazio è stato inserito nella Top 11 della stagione in un tridente super con Mauro Icardi e Paulo Dybala. Se dunque la Lazio non riesce più a vincere con 3 pareggi e una sconfitta, nelle ultime 4 uscite, il bomber può consolarsi con questo riconoscimento e anche con una bella notizia extracalcio. Immobile ha acquistato infatti una nuova abitazione nel centro di Napoli, in un palazzo storico.

La nuova casa di Ciro Immobile nel centro di Napoli

Ciro Immobile ha comprato una nuova abitazione nel centro di Napoli. Conclusa con la proverbiale fumata bianca infatti la procedura d'acquisto di un appartamento nello storico Palazzo Nanà, che si trova in piazza Nicola Amore nella città partenopea di proprietà della Solido Property Company Srl. Ad annunciare il tutto ci ha pensato, la Santandrea Luxury Houses società del gruppo Gabetti che si occupa di immobili di pregio. Non sono state rese note le cifre investite dall'attaccante della Lazio e della Nazionale per acquistare l'appartamento

Perché Ciro Immobile ha acquistato un appartamento a Napoli nello storico Palazzo Nanà

Nella nota in cui viene data comunicazione ufficiale dell'acquisto da parte di Ciro Immobile si legge: "Il calciatore ha apprezzato il lavoro di risanamento conservativo e ristrutturazione che, partendo dalle fondamenta, hanno dato a Palazzo Nanà un’anima tutta nuova, pur mantenendo intatte le sue caratteristiche estetiche". Siamo orgogliosi – dichiara Fabio Guglielmi, Amministratore Delegato di Santandrea, come riportato da Calcioefinanza.it – che un campione come Ciro Immobile abbia scelto noi come partner per guidarlo nella scelta di un’abitazione così prestigiosa e soprattutto nella sua terra natia”.

Ciro Immobile e la nuova residenza a Napoli, i tifosi sognano

Chissà se Ciro Immobile non trasferirà proprio gli ultimi trofei conquistati nel Gran Galà del calcio nella sua nuova abitazione. Nel frattempo l'ultimo acquisto del bomber non può che stuzzicare anche le indiscrezioni di calciomercato. Una nuova casa a Napoli potrebbe essere il preludio ad un trasferimento futuro in azzurro da parte del centravanti di Torre Annunziata? Al momento il tutto è fantamercato, con il calciatore che con la sua nuova residenza ha trovato solo il modo di avere un nuovo punto di riferimento nella sua terra. In futuro però mai dire mai.