L'introduzione del Var che farà il suo esordio nella prossima estate anche ai Mondiali, ha rappresentato senza dubbio un punto di svolta per il calcio. La tecnologia in campo però non è l'unica novità di uno sport che potrebbe essere rinnovato, anche attraverso nuove regole che potrebbero diventare realtà in tempi relativamente brevi. Il tutto all'insegna della volontà di evitare scorrettezze sul terreno di gioco e a bordo campo, ridurre le perdite di tempo e aumentare lo spettacolo. E' quanto trapela dalle parole di Zvonimir Boban, vicesegretario generale della FIFA.

Boban e le nuove regole del calcio

Come accadeva in campo quando vestiva la maglia del Milan e della nazionale croata, Boban anche da dirigente del massimo organo calcistico internazionale, ha le idee chiare sul da farsi. In un'intervista alla Bild, il classe 1968 ha spiegato alcune delle nuove regole che potrebbero presto essere introdotte sui campi di calcio internazionali. Si tratta soprattutto di 3 novità: la possibilità di punire gli allenatori con i cartellini come accade per i calciatori (e non solo con l'allontanamento), norme contro le perdite di tempo volontarie e per modificare le rimesse dal fondo. Le stesse potrebbero essere sperimentate prima nei tornei giovanili, e poi in caso di risultati positivi anche tra i professionisti.

Cartellini gialli anche per allenatori e componenti delle panchine

Dunque la prima novità potrebbe riguardare le panchine. Boban ha fatto chiarezza sulla volontà della Fifa di punire gli allenatori e i membri della panchina colpevoli di comportamenti scorretti. Ecco allora l'introduzione del cartellino giallo: "Potrebbe essere previsto un cartellino giallo per i tecnici e per tutti gli altri componenti della panchina, giocatori compresi. In caso di comportamento scorretto, gli allenatori oggi vengono subito allontanati e spediti in tribuna. Con il cartellino giallo invece si potrebbe dare solo un avvertimento. Qualora il comportamento scorretto dovesse continuare, a quel punto si procederebbe con l'espulsione".

Ridurre le perdite di tempo, ecco come

Il secondo provvedimento potrebbe riguardare le perdite di tempo volontarie. Proprio in occasione dell'ultimo turno di campionato Maurizio Sarri si è lamentato di questo problema, che penalizza ovviamente chi si trova in situazione di "svantaggio". Ecco allora la soluzione di Boban in occasione delle sostituzioni: "Quando si effettuano le sostituzioni, i giocatori che devono abbandonare il campo spesso lo fanno molto lentamente, simulando dei problemi prima di lasciare il terreno di gioco a metà campo. Così causano perdite di tempo al fine di interrompere il ritmo degli avversari. Noi abbiamo pensato di dare la possibilità ai calciatori di uscire dal campo in qualsiasi zona in base anche alle indicazioni dell’arbitro".

Maggiore libertà per i portieri sulle rimesse dal fondo

In conclusione, l'ultima modifica potrebbe riguardare i portieri e la procedura per la rimessa dal fondo. In futuro gli estremi difensori potrebbero godere di maggiore libertà: "Oggi i portieri non possono passare il pallone all’interno dell’area di rigore. Una cosa senza senso. Con le nuove regole invece, potranno passare la sfera a compagni all’interno della propria area. Gli avversari? Devono rimanere fuori dall’area e potranno entrarvi soltanto una volta che il giocatore che ha ricevuto il passaggio del portiere toccherà per la prima volta il pallone