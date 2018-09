L'esito dell'ottavo di finale del Mondiale russo è ancora una ferita aperta per tutti i tifosi colombiani. Quella sconfitta ai rigori con l'Inghilterra, è un macigno sullo stomaco anche per lo stesso José Pekerman che dopo sei anni ha così deciso di lasciare la nazionale colombiana. Il sessantanovenne commissario tecnico argentino, in carica dal 2012, non ha infatti trovato l'accordo per continuare la sua esperienza sulla panchina dei "Cafeteros".

Ad annunciare l'addio di Pekerman, già al centro di rumors che lo vorrebbero di ritorno sulla panchina dell'Argentina, è stata la federazione colombiana: "Ha centrato l'obettivo di farci giocare due Mondiali, ma ora ha manifestato l'intenzione di lasciare la Nazionale – ha dichiarato Ramón Jesurún, presidente della Federación Colombiana de Fútbol – Non abbiamo mai toccato temi economici, non è questo il motivo per cui non è arrivato un accordo e un prolungamento del rapporto tra noi".

Sampaoli e Tata Martino i candidati per la panchina dei "Cafeteros"

Di fronte alla decisione del commissario tecnico, la FCF sarà adesso chiamata a scegliere un nuovo selezionatore al quale affidare l'incarico. Secondo le prime indiscrezioni, i candidati principali per prendere il posto dell'argentino sarebbero due suoi connazionali: Jorge Sampaoli e il Tata Martino. "Non ci abbiamo ancora pensato e non esiste al momento un piano B, nè C – ha però subito puntualizzato Jesurún – Abbiamo profonda ammirazione di Josè Pekerman e vogliamo ringraziarlo immensamente per quanto fatto".

"Per Josè ci saranno sempre le porte aperte, ha migliorato il calcio nel nostro paese", ha poi concluso il presidente della FCF: conscio del problema imminente della sua Nazionale. Il prossimo otto settembre la Colombia affronterà in amichevole il Venezuela e c'è da capire chi si siederà in panchina per guidare Radamel Falco e compagni.