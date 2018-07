L'uscita dal Mondiale russo ha lasciato il segno nella nazionale di Lionel Messi e compagni. Tantissima qualità in campo e in panchina, ma nessuna amalgama capace di rendere la Seleçion una squadra difficile da battere. Ci ha pensato prima la Croazia a rifilare una sonora lezione ai sudamericani e poi la Francia. Nessun appello, solamente tanta delusione e la voglia di cambiare.

Le colpe di Sampaoli

Così, anche in patria, al di là dei processi sommari ai vari giocatori, l'imputato numero uno è e resta il commissario tecnico, Jorge Sampaoli incapace di aver dato un volto ad un numero quasi infinito di stelle: Mascherano, Di Maria, Messi, Dybala, Higuain, Aguero solo per citarne alcuni. Tutti nomi di primo piano, nessuno in grado di trascinare i compagni nel momento del bisogno.

Colpa del commissario tecnico che prima ha imposto la squadra per poi abdicare davanti ad uno spogliatoio che di fatto lo ha esautorato al punto tale di chiedere il permesso a Messi prima di effettuare un cambio. Contraddizioni e cortocircuito di una Nazionale che ha lasciato a casa altri campioni, come Icardi o Lautaro Martinez, fra infinite polemiche.

Adesso, però, è tempo di cambiamenti e in Argentina sanno che per Sampaoli non c'è più appello: saluterà. Il problema è trovare un degno sostituto e subito è nata una fantasia che ha solleticato i cuori di milioni di tifosi: Pep Guardiola e il suo modo di leggere il calcio.

Perché Guardiola è un sogno proibito

Il contratto con il City

Il tiki-taka dello spagnolo bene si accompagnerebbe alle qualità degli argentini, in un tango nuovo, rimodernato in cui Messi e compagni potrebbero ritornare ad esprimersi al meglio in vista dei prossimi Mondiali, in Qatar, nel 2022. Ma c'è un problema non marginale: Guardiola è legato da un contratto con il Manchester City fino al 2021, con un quadriennale da 12 milioni di euro l'anno con scadenza dopo i Mondiali del 2022.

Le resistenze di Sampaoli

Il secondo problema si chiama Jorge Sampaoli- L'attuale ct ha infatti un contratto fino al 2022 da oltre cinque milioni di dollari all'anno, una cifra importante a cui non intende rinunciare neanche in parte. Le frizioni con la federcalcio argentina e il Mondiale vissuto da separato in casa negli spogliatoi lo hanno convinto a non mollare il proprio posto facilmente.

Simeone, Pochettino e Gareca le alternative

Ma qualcosa si farà comunque perché nessuno vuole più Sampaoli ct e la situazione dovrà trovare una soluzione il prima possibile. Oltre a Guardiola ci sono altri due sogni impossibili: Diego Simeone e Mauricio Pochettino. Entrambi però, stanno troppo bene dove stanno per mettersi alla guida di quella che oggi come oggi è una vera polveriera. Un'altra alternativa credibile è Ricardo Gareca, visto in Russia alla guida del Perù.