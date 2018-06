L'incarico in Bielorussia, arrivato dopo aver lasciato la panchina dell’Al-Fujairah, può aspettare. Diego Armando Maradona si è infatti sottoposto ad un trattamento medico particolare in Colombia, per cercare di fermare il dolore provocato dall'artrosi di cui soffre il suo ginocchio destro. L'ex bandiera del Napoli e dell'Argentina è stato preso in cura presso la città di Cali dall'ortopedico Germán Ochoa: "Ha un blocco e un’infiammazione al ginocchio e quello che è stato fatto per Diego Maradona non è una procedura chirurgica, ma è una procedura ambulatoriale sotto guida ecografica, con una équipe speciale".

Il professore, che alcuni anni fa ha lavorato anche nello staff medico della nazionale di calcio colombiana, ha poi spiegato nell'intervista rilasciata al quotidiano "El País" che la procedura medica non impedirà a Maradona di volare in Russia per i Mondiali e di non riuscire a tener fede all'impegno preso con Telesur: emittente televisiva venezuelana, per la quale commenterà le partite e farà l'opinionista per la Coppa del Mondo.

La Bielorussia lo aspetta

"Abbiamo dovuto eseguire la procedura nel luogo in cui sta alloggiando, a causa dell’assedio mediatico che subisce una figura come lui – ha concluso il dottor Ochoa, che operò Maradona 10 anni fa a causa di un problema ai menischi e alla cartilagine del ginocchio destro – Rimane solo da mettere a punto il funzionamento delle sue articolazioni per il prossimo viaggio in Russia che sarà tra circa cinque o sei giorni. Il fatto che sia tornato Cali per farsi curare è sicuramente un riconoscimento per l'Associazione Colombiana di Chirurgia Artroscopica".

Nonostante il ricovero in ospedale, Maradona non ha dunque perso il suo sorriso ed è pronto a trasferirsi in Russia. Terminata l'avventura mondiale, comincerà l'esperienza con la Dinamo Brest: club con il quale ha firmato un contratto per diventare presidente/allenatore della squadra bielorussa.