Il Var rappresenta senza ombra di dubbio una rivoluzione per il mondo del calcio. In Serie A ormai ci siamo abituati alla moviola in campo che farà il suo esordio anche nei prossimi Mondiali in Russia. La tecnologia non ha annullato le polemiche ma ha contribuito ad eliminare gli errori più eclatanti. A proposito di episodi clamorosi, chissà cosa sarebbe successo se il Var fosse esistito già in occasione dei Mondiali del 1986 e nella sfida tra Argentina e Inghilterra passata alla storia per la celebre Mano de Dios di Maradona? E' stato proprio quest'ultimo a parlare di questa curiosa prospettiva.

Maradona e la Mano de Dios, uno degli episodi più famosi della storia del calcio

Era il 22 giugno del 1986 e l'Argentina sfidava l'Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali in Messico. Un confronto reso ancor più acceso dalla rivalità dei due Paesi per la vicenda relativa alla guerra per le Falkland. In quella partita Diego Armando Maradona entrò nella leggenda del calcio. Il campione dell'Albiceleste segnò un gol con la mano, passato alla storia: sullo 0-0 per anticipare il portiere avversario Shilton, Dieguito saltò e con il braccio alzato riuscì a deviare il pallone che finì in rete. L'arbitro tunisino Ali Bin Nasser non s'accorse del fallo e convalidò subito la realizzazione, nonostante le polemiche. Un gol diventato famoso, con Maradona che si rese protagonista poi di una seconda rete eccezionale, votata come più bella del secondo dopo aver dribblato mezza Inghilterra. Dopo la partita il Pibe dichiarò: "Un po' con la testa di Maradona ed un altro po' con la mano di Dio". Da qui il celebre nome dell'episodio.

Cosa sarebbe successo se ci fosse stato il Var alla Mano de Dios

Alla vigilia dei Mondiali 2018, con Diego Armando Maradona che vestirà i panni del tifoso per la sua Argentina, la grande gloria ha parlato del Var. Giudizio tutto sommato positivo da parte dell'ex numero 10 del Napoli che ha scherzato anche sul passato. Cosa sarebbe successo infatti se la moviola in campo fosse esistita già nel 1986 in quel memorabile Argentina-Inghilterra di Città del Messico? Ai microfoni dell'ex Arsenal Robert Pires per Bwin, Maradona ha dichiarato: "Il Var già ai Mondiali del 1986? Per la Mano de Dios mi avrebbero arrestato. Non puoi rubare davanti a 80 mila persone"