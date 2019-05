Quagliarella a secco ma è ad un passo dal titolo di capocannoniere. Tra gli inseguitori segni solo Piatek che fa 30 in stagione. Senza acuti lo scontro diretto tra CR7 e Zapata dell’Allianz Stadium. Mertens sul podio dei bomber della storia del Napoli, Pavoletti come non mai. Queste e tante altre le principali curiosità riguardo ai bomber di questa trentasettesima giornata della Serie A 2018/2019 che si conferma ancora una volta terreno fertile per i goleador.

QuagliaRe ad un passo dal titolo, Piatek da 30 e lode

Giornata senza grandi stravolgimenti in vetta alla classifica marcatori della Serie A 2018/2019. Fabio Quagliarella nonostante sia rimasto a secco nel match contro il Chievo intravede ormai il titolo di capocannoniere. Il capitano blucerchiato infatti arriva all’ultimo turno di campionato con un vantaggio di quattro reti sui più immediati inseguitori Duvan Zapata, e Krzysztof Piątek. Con il gol al Frosinone il centravanti polacco ha difatti messo fine ad un digiuno che durava da cinque partite, agganciato il colombiano dell’Atalanta, all’asciutto contro la Juventus, al secondo posto in classifica, diventando anche il primo calciatore di questa Serie A a raggiungere quota 30 gol stagionali in tutte le competizioni.

Petagna e Caputo a passo di record, Pavoletti fa 50 in Serie A

Incrementano il proprio bottino stagionale anche il bomber dell’Empoli Ciccio Caputo e quello della Spal Andrea Petagna che salgono a braccetto al sesto posto della graduatoria con 16 marcature. Entrambi dunque continuano a migliorare quella che già prima di questa giornata era la loro stagione più prolifica in Serie A. Continua anche il momento d'oro del giovane Riccardo Orsolini che contro la Lazio ha segnato il gol numero 8 del suo campionato confermando il grande momento di forma come dimostra il fatto che l'esterno del Bologna ha preso parte attiva a cinque reti nelle sue ultime cinque presenze di Serie A. Con quello messo a segno contro il Genoa sale invece a quota 15 centri Leonardo Pavoletti che oltre a confermarsi come il miglior bomber aereo d’Europa (unico in doppia cifra per reti messe a segno con un colpo di testa nei 5 principali tornei nazionali del Vecchio Continente) ha segnato il suo 50° gol nel massimo campionato italiano stabilendo anche il proprio primato personale per sigilli messi in cascina in un singolo torneo di A.

Mertens sul podio dei bomber più prolifici della storia del Napoli

Gol storico anche quello messo a segno da Dries Mertens contro l’Inter che con 15 segnature aggancia proprio il centravanti del Cagliari e Andrea Belotti all’ottavo posto della classifica marcatori . Il belga infatti nel match del San Paolo ha realizzato il suo 108° centro con la maglia del Napoli dal suo arrivo alle pendici del Vesuvio, centro che gli permette di superare Attila Sallustro al terzo posto della classifica dei bomber più prolifici della storia del club campano in tutte le competizioni dietro alla leggenda Diego Armando Maradona (115) e il primatista Marek Hamsik (121).

La classifica marcatori dopo la 37a giornata della Serie A 2018/2019