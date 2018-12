Dalla continuità di Cristiano Ronaldo che raggiunge in vetta Piatek fermato dalla traversa, dalla Immobile, Icardi e Belotti tornati al gol alla prolificità ‘da titolare’ di Keita, fino all’eterno Quagliarella che supera Pruzzo, andiamo a vedere quali sono le curiosità più importanti riguardo ai bomber di questa quattordicesima giornata della Serie A 2018/2019.

CR7 da record: aggancia Piatek e John Charles

Continua a dimostrare il proprio valore Cristiano Ronaldo che nelle ultime undici partite di Serie A giocate con i bianconeri è sempre entrato, da assistman o finalizzatore, in almeno una rete. Contro la Fiorentina il cinque volte Pallone d’Oro è andato a segno dal dischetto realizzando così il 10° centro in questo campionato che gli permette di agganciare in vetta alla classifica marcatori il genoano Krzysztof Piątek, fermato dalla traversa e da una sostituzione tattica alla mezz’ora nella sfida contro il Torino. Rete che gli permette inoltre di eguagliare anche l’ennesimo primato nella storia juventina degli ultimi 60 anni: prima di lui, infatti, l'ultimo esordiente della Juventus che aveva segnato almeno 10 reti in Serie A dopo le prime 14 partite di squadra era stato John Charles nella stagione 1957/1958.

Immobile e Icardi a caccia di Ronaldo

Ma la quattordicesima giornata della Serie A 2018/2019 non ha visto soltanto il portoghese come bomber protagonista. In questo turno infatti sono tornati al gol sia il laziale Ciro Immobile che l’interista Mauro Icardi rispettivamente saliti a quota nove e otto reti in classifica marcatori. Le loro reti non sono servite per far conquistare i tre punti alle loro squadre (1-1 della Lazio sul campo del Chievo, 2-2 dell’Inter su quello della Roma) ma permettono ai due centravanti di mantenere il passo di CR7 nella corsa al titolo di capocannoniere. Per l’argentino inoltre con la rete all’Olimpico arriva una gradita conferma sul fatto di quanto si trovi a suo agio a giocare da avversario in questo stadio dato che con quest’ultimo sono sei i gol realizzati all’Olimpico (contro Roma e Lazio) negli ultimi quattro match di Serie A.

Gli ultratrentenni alla riscossa: Caputo tra i big, Pellissier eterno, Quaglia supera anche Pruzzo

Giornata, quest’ultima, che ha visto anche come grandi protagonisti altri bomber ultratrentenni oltre all'ormai solito Cristiano Ronaldo. Dal 31enne Francesco Caputo dell’Empoli che contro la Spal ha realizzato il suo settimo sigillo in questo campionato al 39enne Sergio Pellissier autore della rete che aveva momentaneamente portato in vantaggio il suo Chievo contro la Lazio divenuta la sua vittima preferita (8 delle 110 reti messe a segno in Serie A dal capitano clivense sono state segnate contro i biancocelesti), fino ad arrivare al 35enne della Sampdoria Fabio Quagliarella che grazie alla doppietta rifilata al Bologna sale a quota sette in classifica marcatori ma soprattutto, con 134 reti complessive, supera Roberto Pruzzo nella classifica all time dei bomber di Serie A.

Belotti bomber ‘piazzato’, Keita solo ‘da titolare’

Quattordicesimo turno che ha visto tra i marcatori anche altre importanti firme come quelle di Andrea Belotti e Keita Baldé. Il centravanti del Torino infatti ha dimostrato di esser migliorato dal dischetto mettendo a segno, contro il Genoa, il terzo rigore consecutivo (mentre nei sette precedenti tentativi ne aveva sbagliati ben cinque). L’esterno offensivo dell’Inter invece con il gol contro la Roma ha dimostrato ancora una volta quanto sia prolifico quando viene schierato da titolare. A parlare per lui sono i numeri che raccontano come tra Lazio e Inter nelle ultime dieci gare di Serie A in cui è partito dal primo minuto ha realizzato ben undici reti.

Fabian Ruiz si conferma in trasferta, Milik ‘solito fattore' da subentrato

Protagonisti della quattordicesima giornata anche i due marcatori che hanno permesso al Napoli di centrare un'importantissima vittoria sul campo dell'Atalanta. Lo spagnolo Fabian Ruiz dimostra ancora una volta di trovarsi meglio in zona gol lontano dal San Paolo essendo quest'ultimo il terzo gol di fila nelle ultime tre trasferte giocate dai partenopei. Il polacco Arkadiusz Milik invece si dimostra ancora una volta un fattore quando subentra a partita in corso: con quello all'Atalanta sono 7 i gol realizzati subentrando dalla panchina sui 15 totali messi a segno fin qui in Serie A.

