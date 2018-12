Dalla tripletta di Ilicic che eguaglia Messi ed Aguero alla prima volta in vetta alla classifica dei marcatori di Serie A di Cristiano Ronaldo che supera su Piatek rimasto a secco, dalla impressionante continuità in zona gol dell’eterno Quagliarella allo straordinario Dicembre di Zapata ecco quali sono le principali curiosità riguardo ai bomber di questa diciannovesima giornata della Serie A 2018/2019.

CR7 sorpassa Piatek con il 100° gol bianconero del 2018

Diciannovesimo turno che ha visto restare a secco per la seconda volta consecutiva l’ormai ex capocannoniere Krzysztof Piątek che contro la Fiorentina non è riuscito ad incrementare il suo bottino restando quindi a tredici reti in questo suo primo campionato in Serie A. Arriva così il sorpasso su di lui del 33enne cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo che con la doppietta che ha permesso alla Juve di battere la Sampdoria e chiudere il girone d’andata con la cifra record di 53 punti è salito a quota quattordici centri in classifica marcatori.

Quagliarella suona la nona: eguagliato Trezeguet

Diciannovesima giornata che ha visto andare a segno anche un altro dei “vecchi” bomber di questo campionato, cioè il 35enne Fabio Quagliarella che con la rete segnata su rigore alla Juventus ha per la prima volta in carriera scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori in nove gare consecutive del massimo campionato italiano eguagliando quanto fatto 13 anni prima da David Trezeguet, ultimo calciatore a trovare il gol in nove partite di fila in Serie A .

Solo Nordahl meglio di questo Zapata

Continuità in fase realizzativa impressionante anche per il suo ex compagno alla Sampdoria Duvan Zapata che con il gol rifilato al Sassuolo è arrivato a quota nove centri nelle ultime cinque apparizioni tutte nel mese di Dicembre: solo Gunnar Nordahl ha fatto meglio in un singolo mese in Serie A quando nel febbraio del 1950 collezionò addirittura 10 reti. Situazione opposta invece in casa Milan dove Gonzalo Higuain ha messo fine al suo digiuno di reti che dura da oltre due mesi (l’ultimo sigillo prima di quello siglato contro la Spal era arrivato lo scorso 28 ottobre nel match della nona giornata di campionato contro la Sampdoria) dopo 31 tiri verso lo specchio della porta avversaria.

Ilicic come Messi e Aguero

Diciannovesimo turno che ha visto anche diversi calciatori che hanno segnato più di una rete. È il caso dell’atalantino Josip Ilic autore di una tripletta contro il Sassuolo che gli vale un record a livello continentale: nessun giocatore infatti ha messo a segno più triplette delle tre realizzate dal trequartista sloveno nei cinque maggiori campionati europei nell’anno solare 2018, solo gli argentini Agüero e Messi sono riusciti a fare lo stesso. Marcatura multipla anche per il centravanti del Napoli Arkadiusz Milik che con le due reti siglate al Bologna sale a quota cinque doppiette in Serie A, tutte realizzate al San Paolo, due delle quali proprio alla formazione felsinea.

La classifica marcatori dopo la 19a giornata della Serie A 2018/2019

14 – Ronaldo (Juventus).

13 – Piatek (Genoa).

12 – Quagliarella (Sampdoria).

10 – Zapata (Atalanta); Immobile (Lazio); Milik (Napoli).

9 – Caputo (Empoli); Icardi (Inter).

8 – Mandzukic (Juventus); Mertens (Napoli).

7 – Insigne (Napoli); Belotti (Torino).

6 – Ilicic (Atalanta); Pavoletti (Cagliari); Benassi (Fiorentina); Higuaín (Milan); Defrel (Sampdoria); Petagna (Spal); De Paul (Udinese).

5 – Gomez (Atalanta); Santander (Bologna); El Shaarawy (Roma); Gervinho (Parma); Inglese (Parma); Caprari (Sampdoria); Babacar (Sassuolo).

4 – Mancini (Atalanta); Joao Pedro (Cagliari); Stepinski (Chievo); Simeone (Fiorentina); Ciano (Frosinone); Keita (Inter); Suso (Milan); Cristante (Roma); Kolarov (Roma); Boateng (Sassuolo).

3 – Rigoni (Atalanta); Pellissier (Chievo); Krunic (Empoli); Chiesa (Fiorentina); Veretout (Fiorentina); Kouame (Genoa); Martinez (Inter); Perisic (Inter); Acerbi (Lazio); Correa (Lazio); ilinkovic – Savic (Lazio) Parolo (Lazio); Bonaventura (Milan); Cutrone (Milan); Kessié (Milan); Ruiz (Napoli); Zielinski (Napoli); Fazio (Roma); Under (Roma); Ramirez (Sampdoria); Berardi (Sassuolo); Duncan (Sassuolo); Ferrari (Sassuolo); Antenucci (Spal); Kurtic (Spal); Baselli (Torino); Falque (Torino); Lasagna (Udinese); Pussetto (Udinese).

Autogol: Djimsiti (Atalanta -1); Masiello (Atalanta – 1); Toloi (Atalanta – 1); Bradaric (Cagliari – 1); Giaccherini (Chievo – 1); Bani (Chievo – 1); Capezzi (Empoli – 1); Silvestre (Empoli – 1); Lafont (Fiorentina – 1); Ariaudo (Frosinone – 1); Biraschi (Genoa – 1); Spolli (Genoa – 1); Skriniar (Inter – 1); Badelj (Lazio – 1); Wallace (Lazio – 1); Romagnoli (Milan – 1); Gagliolo (Parma – 1).