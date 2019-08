La migliore strategia per comporre un attacco al fantacalcio, che garantisca un buon rapporto qualità-prezzo, equilibrio e tanti gol, consiste nel calibrare bene le scelte di un reparto che offre tante possibilità, ma spesso a costi elevati. Ecco perché l'ideale è saper distinguere tra top player da 20 gol, attaccanti con la doppia cifra quasi assicurata, elementi di complemento e scommesse che possono far la differenza (qui il listone degli attaccanti).

Oggi è in particolare alle ultime due categorie che vogliamo guardare suggerendovi alcuni elementi che, con un investimento ridotto, possono risultare ampiamente remunerativi. E siamo pronti a scommettere che tra i cinque nomi che vi proponiamo si annidano almeno due doppie cifre. Come facciamo ad esserne così sicuri? Non vi resta che continuare a leggere.