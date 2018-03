In pochi conoscono l'ambiente Juventus come lui. David Trezeguet ex bomber bianconero e attuale presidente delle "Juventus legend", è tornato a parlare della corsa scudetto con il Napoli. Una sfida intrigante, che domenica scorsa ha fatto registrare il sorpasso della formazione di Allegri in vetta alla classifica della Serie A e che, secondo quanto dichiarato dal francese, potrebbe presto arrivare al punto di svolta. Tutto dipenderà a suo giudizio dall'esito del recupero Juventus-Atalanta.

Se la Juve batte il Napoli, sarà scudetto. Parola di Trezeguet

David Trezeguet, miglior marcatore straniero della storia della Juventus è intervenuto in occasione di un evento organizzato al Paradise di Monsano (Ancona) con le "Juventus legend". Un evento che permetterà di raccogliere fondi per le popolazioni terremotate del centro Italia. Pochi dubbi da parte del francese sull'esito della corsa scudetto se i bianconeri dovessero vincere il recupero contro l'Atalanta: "Se la Juventus batterà l'Atalanta – riporta Gazzetta.it – prenderà un distacco importante e credo che sarà molto difficile per il Napoli riavvicinarsi".

Perché la Juventus può battere il Napoli e vincere lo scudetto secondo Trezeguet

Dopo le tante battaglie in campo con la maglia bianconera, Trezeguet ne è diventato l'ambasciatore nel mondo. L'ex bomber conosce benissimo le caratteristiche della squadra di Allegri e svela i motivi per cui potrebbe avere la meglio sul super Napoli di Maurizio Sarri: "La Juve ha sempre avuto una mentalità vincente che è stata importante nel momento in cui si è trovata ad inseguire il Napoli, a cui ha saputo mettere addosso una pressione costante. Il recupero di domani con l'Atalanta sarà decisivo per lo scudetto".

Higuain e Dybala, gli eredi di Trezeguet alla Juventus

Trezegol ha lasciato il segno nel calcio italiano e non. Un attaccante di razza, quasi implacabile in area di rigore. Impossibile dunque non spendere una parola sui suoi eredi in bianconero ovvero Higuain e Dybala, da parte di un Trezeguet che ha nelle vene sangue argentino: "Higuain ha più le mie caratteristiche, ama segnare, adesso che si è rimesso in forma diventerà importantissimo e con Dybala, che ha entusiasmo e rappresenta il futuro, compone una coppia che può diventare una delle più prolifiche della storia. La Juve ha saputo impostare un modello interessante e vincente. Il rammarico è che il campionato ha bisogno di crescere qualitativamente. Ai miei tempi era di un livello molto più alto. È importante recuperare campioni per alzare l'asticella: farebbe bene alla Juve e a tutto il calcio italiano che, non a caso, purtroppo quest'anno non avrà la Nazionale ai Mondiali".