Una figurina speciale dedicata a Davide Astori. Nei cinque adesivi extra che la Panini ha stampato per l'album ‘Calciatori 2017/2018' non poteva mancare l'omaggio all'ex capitano della Fiorentina morto il 4 marzo scorso: il suo corpo senza vita venne ritrovato nella stanza 118 dove dormiva da solo, nell'albergo dove la Fiorentina aveva fissato il quartier generale prima della gara di Udine contro i friulani. Il cuore smise di battere un po' alla volta fino a esaurire gli impulsi elettrici, fino a quando intorno non fu tutto buio. Un brivido di commozione attraversò lo Stivale, uno shock fortissimo per il mondo del calcio e per la comunità Viola che s'è stretta intorno alla famiglia del calciatore: la compagna, Francesca, e la piccola Vittoria (la figlioletta di 2 anni) resteranno a vivere nella stessa casa dalla quale l'ex giocatore era uscito per l'ultima volta ma non saranno sole. La vita continua, nonostante tutto.

Nel ‘film del campionato' era doveroso fare una menzione speciale e fa il paio con altri momenti della stagione emblematici ma dal valore puramente sportivo. Una figurina è dedicata al sorpasso della Juventus sul Napoli in testa alla classifica mentre un’altra festeggia i 110 anni di storia dell’Inter. Altre due figurine speciali celebrano il gol spettacolare segnato dall’attaccante della Sampdoria, Duvan Zapata, nella partita contro l’Udinese dello scorso 25 febbraio, l'impresa di Gennaro Gattuso che da quando è arrivato sulla panchina del Milan ne ha risollevato le sorti.